У Луцьку ледь не втопився підліток

8 серпня на річці Стир у Луцьку мало не втопився 15-річний хлопець. Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.Близько 19-ї години 15-річний юнак пішов у воду купатись. На середині річки йому забракло сил, він почав тонути.Його прохання про допомогу помітили матроси-рятувальники на міському комунальному посту центрального пляжу у парку відпочинку імені Лесі Українки. Рятувальники кинулись у воду, оперативно витягнули хлопця на спокійну частину річки і допомогли піднятись на берег.Як зізнався врятований, він не дуже добре вміє плавати, не розрахував своїх сил та не врахував силу холодної течії на річці.