У Луцьку ледь не втопився підліток
Сьогодні, 14:47
8 серпня на річці Стир у Луцьку мало не втопився 15-річний хлопець. Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.
Близько 19-ї години 15-річний юнак пішов у воду купатись. На середині річки йому забракло сил, він почав тонути.
Його прохання про допомогу помітили матроси-рятувальники на міському комунальному посту центрального пляжу у парку відпочинку імені Лесі Українки. Рятувальники кинулись у воду, оперативно витягнули хлопця на спокійну частину річки і допомогли піднятись на берег.
Як зізнався врятований, він не дуже добре вміє плавати, не розрахував своїх сил та не врахував силу холодної течії на річці.
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Близько 19-ї години 15-річний юнак пішов у воду купатись. На середині річки йому забракло сил, він почав тонути.
Його прохання про допомогу помітили матроси-рятувальники на міському комунальному посту центрального пляжу у парку відпочинку імені Лесі Українки. Рятувальники кинулись у воду, оперативно витягнули хлопця на спокійну частину річки і допомогли піднятись на берег.
Як зізнався врятований, він не дуже добре вміє плавати, не розрахував своїх сил та не врахував силу холодної течії на річці.
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