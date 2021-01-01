вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку ледь не втопився підліток

У Луцьку ледь не втопився підліток
8 серпня на річці Стир у Луцьку мало не втопився 15-річний хлопець. Про це інформують у пресслужбі ДСНС на Волині.

Близько 19-ї години 15-річний юнак пішов у воду купатись. На середині річки йому забракло сил, він почав тонути.

Його прохання про допомогу помітили матроси-рятувальники на міському комунальному посту центрального пляжу у парку відпочинку імені Лесі Українки. Рятувальники кинулись у воду, оперативно витягнули хлопця на спокійну частину річки і допомогли піднятись на берег.

Як зізнався врятований, він не дуже добре вміє плавати, не розрахував своїх сил та не врахував силу холодної течії на річці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Стир, ріка, Луцьк, рятувальники, підліток
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження
Сьогодні, 15:02
Волиняни створили будинок сімейного типу і стали батьками більше як для 30 дітей
Сьогодні, 14:59
У Луцьку ледь не втопився підліток
Сьогодні, 14:47
Назвали головну причину ДТП на Волині
Сьогодні, 14:32
На Волині зареєструють національний рекорд України
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
Луцькі рятувальники витягнули з води дівчину, яка тонула в Стиру. ВІДЕО Луцькі рятувальники витягнули з води дівчину, яка тонула в Стиру. ВІДЕО
10 червень, 00:15
Після зливи у Луцьку рятувальники витягували автівки із води. ВІДЕО Після зливи у Луцьку рятувальники витягували автівки із води. ВІДЕО
06 серпень, 12:37
На центральному пляжі Луцька ледь не потонула школярка На центральному пляжі Луцька ледь не потонула школярка
03 серпень, 10:44
У Луцьку в Стиру втопився чоловік У Луцьку в Стиру втопився чоловік
26 липень, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вигідні пропозиції на весь асортимент: «Офіс Центр» дарує знижки до -50% в честь свого 27-го дня народження
Сьогодні, 15:02
 0
Волиняни створили будинок сімейного типу і стали батьками більше як для 30 дітей
Сьогодні, 14:59
 0
У Луцьку ледь не втопився підліток
Сьогодні, 14:47
 0
Назвали головну причину ДТП на Волині
Сьогодні, 14:32
 0
На Волині зареєструють національний рекорд України
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8