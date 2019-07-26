Ринку біля луцького РАЦСу більше не буде





Про це у коментарі журналістам Микола Осіюк.



За словами головного комунальника міста, наразі на площі розпочалася масштабна реконструкція. Після завершення всіх робіт місця для торгівлі на площі уже не буде.



Більшість працівників ринку переїхали працювати на вулицю Глушець, де аналогічний ринок діє щочетверга та щосуботи.



Начальник департаменту економічної політики Луцькради Борис Смаль пояснив, що біля РАЦСу працювала Асоціація фермерів Волині. Наразі у департаменті ведуть перемовини з фермерами про те, де їм зручніше буде працювати надалі.



"Ті підприємці переїхали, хто куди зміг. Ми їм рекомендували Новий ринок. Частині підприємців це підходить, частині – ні, але це приватний ринок, тому наполягати ми не можемо. Фермери запропонували розглянути інші варіанти. Останні переговори буквально кілька днів тому завершилися тим, що я їм сказав подивитися локації у Луцьку, які їм підходять, але так, щоб це не був хаотичний ринок, як на Соборності, де не тільки фермери торгували, які мали на це дозвіл, але і хто хотів. Ми домовилися, що будуть переїзні брендовані ринки, де буде написано, що це за асоціація, продукти їхні будуть проходити санітарну перевірку. І будуть визначені дні їх роботи", – зауважив Борис Смаль.



Станом на зараз, каже він, все у процесі пошуку, бо підприємці хочуть відчути, де їм буде найкраще працювати.



Самі фермери нарікають, що переїзд вдарив по їх роботі дуже боляче, адже ринок на Соборності працював 14 років. Найбільшого дискомфорту завдало те, що все зробили раптово і майже без попередження.



Голова Асоціації фермерів Волині Олег Галасун пояснив, що наразі він та його колеги працюють на Глушець, однак це не є рівноцінною альтернативою.



"Ми майже всі сюди переїхали, тому що більше варіантів у будні дні немає. Є ще біля "Глобуса" у суботу, але це швидше ярмарок вихідного дня. Я би не сказав, що це катастрофа, але це по нас вдарило дуже боляче, тому що у нас нема іншого. Супермаркети нашої продукції не хочуть в очі бачити, переробки в нас немає. Тому для нас ярмарки і ринок – це все. Ми налагоджували роботу біля РАЦСу не один день і не один рік. Ринок працював 14 років, а його припинили в один день.



Ми розуміли, що рано чи пізно буде реконструкція площі. Мені прийшло неофіційне повідомлення про ці роботи на "вайбер" у четвер, тоді як роботи почалися ще в понеділок. Офіційного повідомлення на пошту я ще не отримав", – говорить підприємець.



Тим часом на площі біля РАЦСу триває масштабна реконструкція. Завершити її планують до кінця року. Однак, уже зараз мешканці прилеглих будинків цікавляться, де можна знайти продукцію, за якою вони звикли приходити на сільськогосподарський ринок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сільськогосподарського ринку, який працював на площі біля луцького РАЦСу щовівторка та щоп'ятниці, більше не буде.Про це у коментарі журналістам ІА "Конкурент" розповів начальник департаменту ЖКГЗа словами головного комунальника міста, наразі на площі розпочалася масштабна реконструкція. Після завершення всіх робіт місця для торгівлі на площі уже не буде.Більшість працівників ринку переїхали працювати на вулицю Глушець, де аналогічний ринок діє щочетверга та щосуботи.Начальник департаменту економічної політики Луцькрадипояснив, що біля РАЦСу працювала Асоціація фермерів Волині. Наразі у департаменті ведуть перемовини з фермерами про те, де їм зручніше буде працювати надалі."Ті підприємці переїхали, хто куди зміг. Ми їм рекомендували Новий ринок. Частині підприємців це підходить, частині – ні, але це приватний ринок, тому наполягати ми не можемо. Фермери запропонували розглянути інші варіанти. Останні переговори буквально кілька днів тому завершилися тим, що я їм сказав подивитися локації у Луцьку, які їм підходять, але так, щоб це не був хаотичний ринок, як на Соборності, де не тільки фермери торгували, які мали на це дозвіл, але і хто хотів. Ми домовилися, що будуть переїзні брендовані ринки, де буде написано, що це за асоціація, продукти їхні будуть проходити санітарну перевірку. І будуть визначені дні їх роботи", – зауважив Борис Смаль.Станом на зараз, каже він, все у процесі пошуку, бо підприємці хочуть відчути, де їм буде найкраще працювати.Самі фермери нарікають, що переїзд вдарив по їх роботі дуже боляче, адже ринок на Соборності працював 14 років. Найбільшого дискомфорту завдало те, що все зробили раптово і майже без попередження.Голова Асоціації фермерів Волиніпояснив, що наразі він та його колеги працюють на Глушець, однак це не є рівноцінною альтернативою."Ми майже всі сюди переїхали, тому що більше варіантів у будні дні немає. Є ще біля "Глобуса" у суботу, але це швидше ярмарок вихідного дня. Я би не сказав, що це катастрофа, але це по нас вдарило дуже боляче, тому що у нас нема іншого. Супермаркети нашої продукції не хочуть в очі бачити, переробки в нас немає. Тому для нас ярмарки і ринок – це все. Ми налагоджували роботу біля РАЦСу не один день і не один рік. Ринок працював 14 років, а його припинили в один день.Ми розуміли, що рано чи пізно буде реконструкція площі. Мені прийшло неофіційне повідомлення про ці роботи на "вайбер" у четвер, тоді як роботи почалися ще в понеділок. Офіційного повідомлення на пошту я ще не отримав", – говорить підприємець.Тим часом на площі біля РАЦСу триває масштабна реконструкція. Завершити її планують до кінця року. Однак, уже зараз мешканці прилеглих будинків цікавляться, де можна знайти продукцію, за якою вони звикли приходити на сільськогосподарський ринок.

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