У Луцьку стало менше смердіти: мер пояснив, чому
Сьогодні, 17:28
Протягом останніх 2 тижнів кількість скарг від лучан на сморід у місті знизилася в рази, порівняно із червнем та липнем цього року. Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, відсутність скарг на сморід у Луцьку зумовлена тим, що наразі не проводять роботи з вивезення мулу з мулових карт в Липлянах, як це відбувалося в липні.
«Сьогодні ми готуємо очисні споруди до комплексної реконструкції, і мусимо виконати всю підготовчу роботу в цьому році, для того щоб наступного року підрядник безперешкодно міг приступити до роботи і не втрачати час. Вивезення мулу загострило цю проблему. Однак зараз скарг про сморід не надходило, попри те, що вітер досить часто йде з очисних споруд в центр міста», - заявив Поліщук.
Він додав, що окрім ремонтів на очисних спорудах, додатково застосовують препарат «Біомікс», який допомагає гасити неприємні запахи.
Нагадаємо, Ігор Поліщук пояснював, чому Луцьком поширюються неприємні запахи та чому тхне у певні години
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За його словами, відсутність скарг на сморід у Луцьку зумовлена тим, що наразі не проводять роботи з вивезення мулу з мулових карт в Липлянах, як це відбувалося в липні.
«Сьогодні ми готуємо очисні споруди до комплексної реконструкції, і мусимо виконати всю підготовчу роботу в цьому році, для того щоб наступного року підрядник безперешкодно міг приступити до роботи і не втрачати час. Вивезення мулу загострило цю проблему. Однак зараз скарг про сморід не надходило, попри те, що вітер досить часто йде з очисних споруд в центр міста», - заявив Поліщук.
Він додав, що окрім ремонтів на очисних спорудах, додатково застосовують препарат «Біомікс», який допомагає гасити неприємні запахи.
Нагадаємо, Ігор Поліщук пояснював, чому Луцьком поширюються неприємні запахи та чому тхне у певні години
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