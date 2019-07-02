У Луцьку стало менше смердіти: мер пояснив, чому

Ігор Поліщук на своїй



За його словами, відсутність скарг на сморід у Луцьку зумовлена тим, що наразі не проводять роботи з вивезення мулу з мулових карт в Липлянах, як це відбувалося в липні.



«Сьогодні ми готуємо очисні споруди до комплексної реконструкції, і мусимо виконати всю підготовчу роботу в цьому році, для того щоб наступного року підрядник безперешкодно міг приступити до роботи і не втрачати час. Вивезення мулу загострило цю проблему. Однак зараз скарг про сморід не надходило, попри те, що вітер досить часто йде з очисних споруд в центр міста», - заявив Поліщук.



Він додав, що окрім ремонтів на очисних спорудах, додатково застосовують препарат «Біомікс», який допомагає гасити неприємні запахи.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом останніх 2 тижнів кількість скарг від лучан на сморід у місті знизилася в рази, порівняно із червнем та липнем цього року. Про це розповів мер Луцькана своїй сторінці у Facebook.За його словами, відсутність скарг на сморід у Луцьку зумовлена тим, що наразі не проводять роботи з вивезення мулу з мулових карт в Липлянах, як це відбувалося в липні.«Сьогодні ми готуємо очисні споруди до комплексної реконструкції, і мусимо виконати всю підготовчу роботу в цьому році, для того щоб наступного року підрядник безперешкодно міг приступити до роботи і не втрачати час. Вивезення мулу загострило цю проблему. Однак зараз скарг про сморід не надходило, попри те, що вітер досить часто йде з очисних споруд в центр міста», - заявив Поліщук.Він додав, що окрім ремонтів на очисних спорудах, додатково застосовують препарат «Біомікс», який допомагає гасити неприємні запахи.Нагадаємо, Ігор Поліщук пояснював, чому Луцьком поширюються неприємні запахи та чому тхне у певні години

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію