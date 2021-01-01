У маршрутках та тролейбусах Луцька назви зупинок пропонують озвучувати англійською мовою





Відповідне прохання зареєстрував Богдан Лебедь на сайті



Так, суть проекту полягає у додаванні до озвучення зупинок у громадському транспорті іноземної мови, а саме англійської.



"Англійська мова - є інтернаціональною мовою, якою розмовляють більшіть населення світу. У більшості міст Європи, інших країн та деяких українських містах (як Київ, Харків, Львів) є озвучення зупинок англійською. Луцьк - це європейське та туристичне місто. Це сприятиме покращеню туристичного потенціалу міста, полегшення доступності локацій для іноземців та європенізації Луцька", - аргументує свою петицію Богдан Лебедь.



На думку автора прохання, додати англійську мову до системи озвучення зупинок в громадському транспорті є не затратним проектом.



До слова, для того, аби петицію розглянула місцева влада, необхідно набрати 300 підписів. Станом на 15 серпня петицію підписали 2 особи з 300 необхідних. Проголосувати за ініціативу можна за



Фото - ілюстративне

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