У Луцьку зіткнулися дві маршрутки: на Перемоги – затор





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляють очевидці.



Відомо, що поблизу перехрестя вулиці Грибоєдова та проспекту Перемоги зіткнулися маршрутки №22 та 107.



Станом на 09:10 на місці події працює поліція.



За інформацією очевидців, «швидка» госпіталізувала жінку старшого віку, пасажирку маршрутки №107.



Водіям варто звернути увагу на те, що станом на 09:10 16 серпня на Перемоги – значний затор.











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