У Луцьку зіткнулися дві маршрутки: на Перемоги – затор
Сьогодні, 09:12
На проспекті Перемоги у Луцьку вранці 16 серпня зіткнулися дві маршрутки. За попередньою інформацією, у аварії є потерпіла.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляють очевидці.
Відомо, що поблизу перехрестя вулиці Грибоєдова та проспекту Перемоги зіткнулися маршрутки №22 та 107.
Станом на 09:10 на місці події працює поліція.
За інформацією очевидців, «швидка» госпіталізувала жінку старшого віку, пасажирку маршрутки №107.
Водіям варто звернути увагу на те, що станом на 09:10 16 серпня на Перемоги – значний затор.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляють очевидці.
Відомо, що поблизу перехрестя вулиці Грибоєдова та проспекту Перемоги зіткнулися маршрутки №22 та 107.
Станом на 09:10 на місці події працює поліція.
За інформацією очевидців, «швидка» госпіталізувала жінку старшого віку, пасажирку маршрутки №107.
Водіям варто звернути увагу на те, що станом на 09:10 16 серпня на Перемоги – значний затор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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