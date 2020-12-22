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У Луцьку зіткнулися дві маршрутки: на Перемоги – затор

У Луцьку зіткнулися дві маршрутки: на Перемоги – затор
На проспекті Перемоги у Луцьку вранці 16 серпня зіткнулися дві маршрутки. За попередньою інформацією, у аварії є потерпіла.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомляють очевидці.

Відомо, що поблизу перехрестя вулиці Грибоєдова та проспекту Перемоги зіткнулися маршрутки №22 та 107.

Станом на 09:10 на місці події працює поліція.

За інформацією очевидців, «швидка» госпіталізувала жінку старшого віку, пасажирку маршрутки №107.

Водіям варто звернути увагу на те, що станом на 09:10 16 серпня на Перемоги – значний затор.

У Луцьку зіткнулися дві маршрутки: на Перемоги – затор




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Теги: аварія, затор
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