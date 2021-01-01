Де і на яку зарплату на Волині шукають операторів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Наразі оператори потрібні у Луцьку, Струмівці, Підгайцях, Боголюбах, Гаразджі, Ковелі, Нововолинську, Любомлі та Ківерцівському районі. Оплату пропонують від 10 до 14 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Луцьку на зарплатувізьмуть на роботу. В його обов'язки входить технічна підтримка клієнтів, моніторинг мережі, налаштування мережевого обладнання. Бажано мати знання із адміністрування комутаторів L2, VLAN та TCP/IP. Режим роботи: або з 8 до 20, або з 10 до 22 (два через два), або з 9 до 18 години. За деталями: 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).Також шукають, якому обіцяють винагороду в розмірі. Формат: DST, DSB. Можуть працевлаштувати студента. Щодо вакансії звертайтесь за намером 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).Є пропозиція для. Оплата -. Спеціаліст буде працювати на верстаті плазмового різання, готувати верстат, завантажувати програми, перевіряти програми, завантажувати метал, проводити різку, сортувати і перевіряти деталі, обслуговувати верстат, проводити чистку, працювати з кресленнями, контролювати якість виготовленої продукції. Обов'язковими є базові знання AUTOCAD. Контакти: 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).У Струмівці потрібен, який буде виконувати обов’язків оператора виробництва, здійснювати технологічний процес виготовлення деталей відповідно до технічної документації. Зарплата -. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).Готові взяти на роботу, якому платитимутьна місяць. Фахівець повинен виготовляти деталі відповідно до технічної документації, знати ПК, бути фізично витривалим, без шкідливих звичок. Є можливість працевлаштування без досвіду роботи - навчання проводять безпосередньо на виробництві. Позмінний графік роботи: І - з 8 до 20 години, ІІ - з 20 до 8 години, 2 дні - вихідні. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).У Підгайцях для машинного доїння корів шукають. Оплата -. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).У Боголюбах запрошують на роботу. Зарплата -. Він буде працювати на лінії з виробництва металопрофілю для покрівельних робіт. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).У Гаразджі для робота за пакувальними станками та харчового виробництва пропонують роботу. Заробітна плата -. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).У Ковелі на зарплатує вакансія для. Працівник повинен виштамповувати з металу металеві заготовки дверей. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).Для фрезерування МДФ, роботи на верстаті з числовим програмним управлінням шукають. Оплата -. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).У Нововолинську є пропозиція для, якому обіцяють винагороду в розміріна місяць. Він буде складати програму на обробку дерев'яних деталей і слідкувати за їх виготовленням. 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).У Любомлі потрібен, який повинен знати комп'ютерну техніку, правила трудового розпорядку, вимоги при користуванні пульта управління. Заробітна плата -. 03377 2-38-42 (Ярмолюк Леся Михайлівна).У селі Звірів Ківерцівського району запрошують на роботу, якому обіцяють платити. Він буде обслуговувати пристрої для механічної переробки деревини в гранули - пілети. Є нічні зміни. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).