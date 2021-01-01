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Де і на яку зарплату на Волині шукають операторів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Де і на яку зарплату на Волині шукають операторів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Наразі оператори потрібні у Луцьку, Струмівці, Підгайцях, Боголюбах, Гаразджі, Ковелі, Нововолинську, Любомлі та Ківерцівському районі. Оплату пропонують від 10 до 14 тисяч гривень.

Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.

У Луцьку на зарплату 12 тисяч гривень візьмуть на роботу оператора інформаційно-комунікаційних мереж. В його обов'язки входить технічна підтримка клієнтів, моніторинг мережі, налаштування мережевого обладнання. Бажано мати знання із адміністрування комутаторів L2, VLAN та TCP/IP. Режим роботи: або з 8 до 20, або з 10 до 22 (два через два), або з 9 до 18 години. За деталями: 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).

Також шукають оператора швацького устаткування, якому обіцяють винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Формат: DST, DSB. Можуть працевлаштувати студента. Щодо вакансії звертайтесь за намером 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).

Є пропозиція для оператора верстатів з програмним керуванням. Оплата - 12 тисяч гривень. Спеціаліст буде працювати на верстаті плазмового різання, готувати верстат, завантажувати програми, перевіряти програми, завантажувати метал, проводити різку, сортувати і перевіряти деталі, обслуговувати верстат, проводити чистку, працювати з кресленнями, контролювати якість виготовленої продукції. Обов'язковими є базові знання AUTOCAD. Контакти: 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).

У Струмівці потрібен оператор верстатів з програмним керуванням, який буде виконувати обов’язків оператора виробництва, здійснювати технологічний процес виготовлення деталей відповідно до технічної документації. Зарплата - 10 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).

Готові взяти на роботу оператора верстатів з програмним керуванням, якому платитимуть 12 тисяч гривень на місяць. Фахівець повинен виготовляти деталі відповідно до технічної документації, знати ПК, бути фізично витривалим, без шкідливих звичок. Є можливість працевлаштування без досвіду роботи - навчання проводять безпосередньо на виробництві. Позмінний графік роботи: І - з 8 до 20 години, ІІ - з 20 до 8 години, 2 дні - вихідні. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).

У Підгайцях для машинного доїння корів шукають оператора машинного доїння. Оплата - 10 тисяч гривень. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).

У Боголюбах запрошують на роботу оператора конвеєрної лінії. Зарплата - 10 тисяч гривень. Він буде працювати на лінії з виробництва металопрофілю для покрівельних робіт. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).

У Гаразджі для робота за пакувальними станками та харчового виробництва пропонують роботу оператору пакувальних автоматів. Заробітна плата - 11 тисяч гривень. 0332 71 95 06 (Сельвесюк Іванна Михайлівна).

У Ковелі на зарплату 12 тисяч гривень є вакансія для оператора автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування. Працівник повинен виштамповувати з металу металеві заготовки дверей. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).

Для фрезерування МДФ, роботи на верстаті з числовим програмним управлінням шукають оператора на автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні. Оплата - 10 тисяч гривень. 03352 50316 (Домець Інна Олександрівна).

У Нововолинську є пропозиція для оператора верстатів з програмним керуванням, якому обіцяють винагороду в розмірі 14 тисяч гривень на місяць. Він буде складати програму на обробку дерев'яних деталей і слідкувати за їх виготовленням. 03344 3-21-15 (Шаравага Наталія Сергіївна).

У Любомлі потрібен оператор пульта керування устаткуванням залізобетонного виробництва, який повинен знати комп'ютерну техніку, правила трудового розпорядку, вимоги при користуванні пульта управління. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. 03377 2-38-42 (Ярмолюк Леся Михайлівна).

У селі Звірів Ківерцівського району запрошують на роботу оператора сушильного устаткування, якому обіцяють платити 10 тисяч гривень. Він буде обслуговувати пристрої для механічної переробки деревини в гранули - пілети. Є нічні зміни. 0332 72 82 89 (Возняк Наталія Анатоліївна).

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Теги: вакансії, Волинь, оператор, центр зайнятості, робота, Луцьк, Ковель
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