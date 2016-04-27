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Коледж і дві спецшколи на Волині матимуть нових директорів. ІМЕНА

Коледж і дві спецшколи на Волині матимуть нових директорів. ІМЕНА
Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського, Головненська спеціальна школа «Центр освіти» Волинської обласної ради та Заболоттівська спеціальна школа матимуть нових директорів.

Відповідне рішення розглянули та схвалили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.
Так, депутати рекомендували голові обласної ради Григорію Недопаду звільнити Василя Панасюка з посади тимчасового виконувача обов’язків директора Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського за угодою сторін.
До призначення в установленому порядку керівника виконання обов’язків директора покласти на заступника директора з навчальної роботи Тараса Войтовича.

За угодою сторін рекомендовано також звільнити Наталію Сушик з посади тимчасового виконувача обов’язків директора Головненської спеціальної школи «Центр освіти» Волинської обласної ради. До призначення керівника виконання його обов’язків покладається на вчителя з професійно-трудового навчання цього ж закладу Анатолія Москалюка.

Члени профільної комісії також рекомендували звільнити за угодою сторін Тетяну Арендарук з посади тимчасово виконувачки обов’язків директора Заболоттівської спеціальної школи, а до призначення керівника його обов’язки покласти на заступницю директора цієї ж школи з питань економіки та фінансів Ольгу Головій.


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Теги: коледж, школи, Волинь, директори, призначення
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