Коледж і дві спецшколи на Волині матимуть нових директорів. ІМЕНА

Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського, Головненська спеціальна школа «Центр освіти» Волинської обласної ради та Заболоттівська спеціальна школа матимуть нових директорів.Відповідне рішення розглянули та схвалили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку.Так, депутати рекомендували голові обласної радизвільнитиз посади тимчасового виконувача обов’язків директора Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського за угодою сторін.До призначення в установленому порядку керівника виконання обов’язків директора покласти на заступника директора з навчальної роботиЗа угодою сторін рекомендовано також звільнитиз посади тимчасового виконувача обов’язків директора Головненської спеціальної школи «Центр освіти» Волинської обласної ради. До призначення керівника виконання його обов’язків покладається на вчителя з професійно-трудового навчання цього ж закладуЧлени профільної комісії також рекомендували звільнити за угодою сторінз посади тимчасово виконувачки обов’язків директора Заболоттівської спеціальної школи, а до призначення керівника його обов’язки покласти на заступницю директора цієї ж школи з питань економіки та фінансів