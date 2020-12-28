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Меню у школах Луцька з 1 вересня стане кориснішим

Меню у школах Луцька з 1 вересня стане кориснішим
Сьогодні, 17 серпня Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко прийняла участь в Кулінарній раді по підготовці нового меню в школах м. Луцька.

Рада відбулась в Комунальному закладі «Луцький НВК №26» за участю дирекції Луцького комбінату шкільного та студентського харчування і працівників харчоблоків шкіл міста Луцька, інформують в пресслужбі ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Наталія Янко наголосила, що пoпeрeдити в мaйбyтньoмy пoявy рiзних зaхвoрювaнь дoпoмoжe саме прaвильнe хaрчyвaння дітей.

Нові зміни в організації харчування в школах передбачають:

медик або відповідальна людина повинні вести журнал обліку виконання норм харчування, який заповнюється щодня;
у школах, в яких навчаються учні 1-11 класів, має бути організовано принаймні одноразове гаряче харчування;
формами організації харчування можуть бути: монопрофільне меню (один набір страв), мультипрофільне меню (кілька наборів страв), зразкове сезонне 4-тижневе меню і щоденне меню-розклад, яке враховує особливі дієтичні потреби дітей тощо.
приблизно 75% продуктів у шкільних їдальнях повинні бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди.
відварювати овочі, щоб приготувати салати на наступний день, не можна.
енергетична цінність і калорійність їжі в школах повинна відповідати віковим потребам учнів, а планування калорійності їжі залежить від режиму харчування.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м’ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;
непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
непастеризовані соки, газовані напої та кава.
рибні, м’ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;
продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;
також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Окрім того, всі школи повинні будуть:

скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 рази;
зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;
збільшити кількість м’яса в раціоні в залежності від віку учнів;
збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.

Учасники Кулінарної ради обговорили питання реформування системи шкільного харчування та впровадження в школах міста Луцька нового меню, дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час організації харчування. Також презентували нове розроблене меню.

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Теги: школи, Луцьк, харчування, діти, меню
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