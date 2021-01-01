Коронавірус в Україні: добова кількість заражених зростає. СТАТИСТИКА ЗА ДОБУ
Сьогодні, 08:55
За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 104, серед медпрацівників – 38).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 16 серпня.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізували – 677 осіб;
◾ летальних випадків – 40;
◾ одужало – 712 особи.
Протестовано:
◾ методом ПЛР – 27 053 особи,
◾ методом ІФА – 9 171 особу,
◾ експрес-тестами – 24 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 268 666 осіб;
◾ одужало – 2 198 220 осіб;
◾ летальних випадків – 53 336;
◾ провели ПЛР-тестувань – 11 726 235.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 181 випадок;
Вінницька область – 52 випадки;
Волинська область – 13 випадків;
Дніпропетровська область – 93 випадки;
Донецька область – 155 випадків;
Житомирська область – 38 випадків;
Закарпатська область – 17 випадків;
Запорізька область – 51 випадок;
Івано-Франківська область – 23 випадки;
Київська область – 54 випадки;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 65 випадків;
Львівська область – 35 випадків;
Миколаївська область – 19 випадків;
Одеська область – 130 випадків;
Полтавська область – 44 випадки;
Рівненська область – 31 випадок;
Сумська область – 33 випадки;
Тернопільська область – 47 випадків;
Харківська область – 89 випадків;
Херсонська область – 76 випадків;
Хмельницька область – 45 випадків;
Черкаська область – 62 випадки;
Чернівецька область – 58 випадків;
Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, днем раніше виявили 890 хворих на коронавірус, дві доби тому - 417, три доби - 695.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 16 серпня.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізували – 677 осіб;
◾ летальних випадків – 40;
◾ одужало – 712 особи.
Протестовано:
◾ методом ПЛР – 27 053 особи,
◾ методом ІФА – 9 171 особу,
◾ експрес-тестами – 24 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 268 666 осіб;
◾ одужало – 2 198 220 осіб;
◾ летальних випадків – 53 336;
◾ провели ПЛР-тестувань – 11 726 235.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 181 випадок;
Вінницька область – 52 випадки;
Волинська область – 13 випадків;
Дніпропетровська область – 93 випадки;
Донецька область – 155 випадків;
Житомирська область – 38 випадків;
Закарпатська область – 17 випадків;
Запорізька область – 51 випадок;
Івано-Франківська область – 23 випадки;
Київська область – 54 випадки;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 65 випадків;
Львівська область – 35 випадків;
Миколаївська область – 19 випадків;
Одеська область – 130 випадків;
Полтавська область – 44 випадки;
Рівненська область – 31 випадок;
Сумська область – 33 випадки;
Тернопільська область – 47 випадків;
Харківська область – 89 випадків;
Херсонська область – 76 випадків;
Хмельницька область – 45 випадків;
Черкаська область – 62 випадки;
Чернівецька область – 58 випадків;
Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, днем раніше виявили 890 хворих на коронавірус, дві доби тому - 417, три доби - 695.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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