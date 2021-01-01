Коронавірус в Україні: добова кількість заражених зростає. СТАТИСТИКА ЗА ДОБУ

За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 104, серед медпрацівників – 38).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 16 серпня.Також за минулу добу:◾ госпіталізували – 677 осіб;◾ летальних випадків – 40;◾ одужало – 712 особи.Протестовано:◾ методом ПЛР – 27 053 особи,◾ методом ІФА – 9 171 особу,◾ експрес-тестами – 24 430 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 268 666 осіб;◾ одужало – 2 198 220 осіб;◾ летальних випадків – 53 336;◾ провели ПЛР-тестувань – 11 726 235.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 181 випадок;Вінницька область – 52 випадки;Волинська область – 13 випадків;Дніпропетровська область – 93 випадки;Донецька область – 155 випадків;Житомирська область – 38 випадків;Закарпатська область – 17 випадків;Запорізька область – 51 випадок;Івано-Франківська область – 23 випадки;Київська область – 54 випадки;Кіровоградська область – 8 випадків;Луганська область – 65 випадків;Львівська область – 35 випадків;Миколаївська область – 19 випадків;Одеська область – 130 випадків;Полтавська область – 44 випадки;Рівненська область – 31 випадок;Сумська область – 33 випадки;Тернопільська область – 47 випадків;Харківська область – 89 випадків;Херсонська область – 76 випадків;Хмельницька область – 45 випадків;Черкаська область – 62 випадки;Чернівецька область – 58 випадків;Чернігівська область – 28 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Нагадаємо, днем раніше виявили 890 хворих на коронавірус, дві доби тому - 417, три доби - 695.