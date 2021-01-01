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Межі одного з міст Волині хочуть збільшити

Межі одного з міст Волині хочуть збільшити
Межі міста Ківерці мають намір збільшити на понад 86 гектарів.

Про це йшлося 19 серпня під час сесії Волинської обласної ради.

Так, обласна рада вирішила погодити проект землеустрою щодо встановлення нових меж міста Ківерці Луцького району Волинської області загальною площею 934,5402 га шляхом включення в межі населеного пункту земельних ділянок площею 86,3402 га.

Зауважимо, що процедура зміни меж міста триватиме далі на рівні Києва. Утім, на Волині депутати облради підтримали рішення більшістю голосів.

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Теги: Волинь, місто Ківерці, площа, збільшення
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