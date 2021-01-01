У Луцьку оштрафували водія маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
У Луцьку патрульні притягнули до відповідальності водія маршрутного транспортного засобу.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Вчора, 19 серпня, у соціальній мережі інтернет опублікували відеозапис, на якому водій маршрутного транспортного засобу грубо порушує правила дорожнього руху.
На відео видно, як шофер на проспекті Відродження, перебуваючи на транспортному маршруті, на дорозі з двостороннім рухом, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, здійснив виїзд на призначений для зустрічного руху бік дороги, перетнувши подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки.
Сьогодні, 20 серпня, волинські патрульні встановили, що керував транспортним засобом 50-річний чоловік. Його притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП та провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких дій у майбутньому.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Вчора, 19 серпня, у соціальній мережі інтернет опублікували відеозапис, на якому водій маршрутного транспортного засобу грубо порушує правила дорожнього руху.
На відео видно, як шофер на проспекті Відродження, перебуваючи на транспортному маршруті, на дорозі з двостороннім рухом, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, здійснив виїзд на призначений для зустрічного руху бік дороги, перетнувши подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки.
Сьогодні, 20 серпня, волинські патрульні встановили, що керував транспортним засобом 50-річний чоловік. Його притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП та провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких дій у майбутньому.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сервіс онлайн-прописки в Україні: коли запрацює послуга
Сьогодні, 18:17
У луцькій лікарні 95-річній жінці замінили суглоби. ФОТО
Сьогодні, 18:00
У Луцьку оштрафували водія маршрутки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:45
СБУ просять перевірити «БРСМ-Нафту» через ймовірні співпрацю з УПЦ (МП) і фінансування протестів до приїзду Варфоломія
Сьогодні, 17:14