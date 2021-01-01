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У Луцьку оштрафували водія маршрутки. ВІДЕО

У Луцьку оштрафували водія маршрутки. ВІДЕО
У Луцьку патрульні притягнули до відповідальності водія маршрутного транспортного засобу.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Вчора, 19 серпня, у соціальній мережі інтернет опублікували відеозапис, на якому водій маршрутного транспортного засобу грубо порушує правила дорожнього руху.

На відео видно, як шофер на проспекті Відродження, перебуваючи на транспортному маршруті, на дорозі з двостороннім рухом, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, здійснив виїзд на призначений для зустрічного руху бік дороги, перетнувши подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки.

Сьогодні, 20 серпня, волинські патрульні встановили, що керував транспортним засобом 50-річний чоловік. Його притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг) КУпАП та провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких дій у майбутньому.

Головне фото - ілюстративне


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Теги: Луцьк, водій, маршрутка, штраф, патрульні
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