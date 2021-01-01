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Волинянин побив свого знайомого до реанімації

Волинянин побив свого знайомого до реанімації
Ковельчанин наніс умисне тяжке тілесне ушкодження знайомому. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інцидент між чоловіками трапився у неділю, 22 серпня, близько 22 години. На ґрунті неприязних відносин 37-річний ковельчанин побив свого 29-річного товариша. Чоловіка з численними травмами госпіталізувати до реанімаційного відділення Ковельського МТМО. Про подію до поліції повідомила дружина потерпілого.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Сьогодні, 25 серпня, суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, Ковель, бійка, потерпілий, реанімація
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