До Луцька з концертом їде KALUSH





KALUSH — український реп-гурт, заснований 2019 року. Перший кліп гурту на пісню «Не маринуй» був випущений на їх офіційному каналі YouTube 17 жовтня 2019 року. Режисер кліпу Delta Arthur — режисер багатьох відео української реп-виконавиці alyona alyona.



Перший альбом з'явився у лютому 2021 року під назвою «HOTIN».



Прибати квитки на концерт можна за



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