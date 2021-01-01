До Луцька з концертом їде KALUSH
Сьогодні, 17:11
Реп-гурт KALUSH виступить у Луцьку 17 вересня. Сольний концерт відбудеться у РЦ "Промінь" о 19:00.
KALUSH — український реп-гурт, заснований 2019 року. Перший кліп гурту на пісню «Не маринуй» був випущений на їх офіційному каналі YouTube 17 жовтня 2019 року. Режисер кліпу Delta Arthur — режисер багатьох відео української реп-виконавиці alyona alyona.
Перший альбом з'явився у лютому 2021 року під назвою «HOTIN».
Прибати квитки на концерт можна за посиланням.
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KALUSH — український реп-гурт, заснований 2019 року. Перший кліп гурту на пісню «Не маринуй» був випущений на їх офіційному каналі YouTube 17 жовтня 2019 року. Режисер кліпу Delta Arthur — режисер багатьох відео української реп-виконавиці alyona alyona.
Перший альбом з'явився у лютому 2021 року під назвою «HOTIN».
Прибати квитки на концерт можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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