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До Луцька з концертом їде KALUSH

До Луцька з концертом їде KALUSH
Реп-гурт KALUSH виступить у Луцьку 17 вересня. Сольний концерт відбудеться у РЦ "Промінь" о 19:00.

KALUSH — український реп-гурт, заснований 2019 року. Перший кліп гурту на пісню «Не маринуй» був випущений на їх офіційному каналі YouTube 17 жовтня 2019 року. Режисер кліпу Delta Arthur — режисер багатьох відео української реп-виконавиці alyona alyona.

Перший альбом з'явився у лютому 2021 року під назвою «HOTIN».

Прибати квитки на концерт можна за посиланням.
До Луцька з концертом їде KALUSH

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Теги: гурт KALUSH, Луцьк, концерт
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