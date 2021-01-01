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У Луцьку обдарованим учням платитимуть стипендії: хто їх отримає

У Луцьку обдарованим учням платитимуть стипендії: хто їх отримає
Затвердили список стипендіатів Луцької міської територіальної громади.

Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.

Загалом іменні стипендії отримуватиме 21 учень, що показав високі результати і досяг успіхів у тій чи іншій галузі.

Стипендіатам щомісячно виплачуватимуть по 300 гривень в місяць. Стипендія не підлягатиме індексації протягом року.

У Луцьку обдарованим учням платитимуть стипендії: хто їх отримає

У Луцьку обдарованим учням платитимуть стипендії: хто їх отримає

У Луцьку обдарованим учням платитимуть стипендії: хто їх отримає

У Луцьку обдарованим учням платитимуть стипендії: хто їх отримає

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Теги: Луцьк, учні, стипендія, Луцька міська рада
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