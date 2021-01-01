У Луцьку обдарованим учням платитимуть стипендії: хто їх отримає





Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.



Загалом іменні стипендії отримуватиме 21 учень, що показав високі результати і досяг успіхів у тій чи іншій галузі.



Стипендіатам щомісячно виплачуватимуть по 300 гривень в місяць. Стипендія не підлягатиме індексації протягом року.











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