У Луцьку обдарованим учням платитимуть стипендії: хто їх отримає
Сьогодні, 11:41
Затвердили список стипендіатів Луцької міської територіальної громади.
Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.
Загалом іменні стипендії отримуватиме 21 учень, що показав високі результати і досяг успіхів у тій чи іншій галузі.
Стипендіатам щомісячно виплачуватимуть по 300 гривень в місяць. Стипендія не підлягатиме індексації протягом року.
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Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.
Загалом іменні стипендії отримуватиме 21 учень, що показав високі результати і досяг успіхів у тій чи іншій галузі.
Стипендіатам щомісячно виплачуватимуть по 300 гривень в місяць. Стипендія не підлягатиме індексації протягом року.
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