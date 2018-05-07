вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькрада «зчепилася» з Волинською ОДА через транспорт

Луцькрада «зчепилася» з Волинською ОДА через транспорт
Волинська облдержадміністрація не дотримується домовленостей щодо курсування Луцьком міжміських та приміських автобусів, зокрема й далі пускає транспорт головними дорогами в місті, продовжує терміни дії договорів на перевезення на маршрутах у села, що тепер належать до міської громади.

Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.

За словами начальника відділу транспорту Віктора Главічки, 10 лютого 2020 року між Волинською обласною державною адміністрацією та Луцькою міською радою був підписаний Меморандум про співпрацю з питань курсування приміських автобусів вулицями міста виключно до вимог чинного законодавства. Однією з умов документу було те, що після закінчення термінів дії договорів ОДА зобов'язується змінити схему та розклади руху приміських та міжміських автобусів в Луцьку. Луцька міська рада виконала умови меморандуму, проте обласна адміністрація – ні.

«Ми бачимо засилля приміських автобусів на основних проспектах і вулицях Луцька. У червні міська рада прийняла рішення щодо обмеження курсування автобусів проспектом Перемоги та Василя Мойсея, надавши альтернативні шляхи. На сьогодні умови меморандуму управління транспорту ОДА не виконує і навіть є факт продовження автобусного маршруту, який тепер відноситься до виконкому Луцькради. Йдеться про «Луцьк-Кульчин» і «Луцьк-Озерце», - зазначив посадовець.

Тому міська рада звернулася до облдержадміністрації з вимогою щодо виконання умов меморандуму. Міський голова Ігор Поліщук додав, що у разі недотримання домовленостей мерія реагуватиме в юридичній площині шляхом подання відповідних позовів до суду.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конфлікт, міська рада, Волинська ОДА, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Скажіть, а у міську програму соціального захисту населення міськрадою включено право безкоштовного проїзду пенсіонерів автобусами загального значення? Передайте мерові, внаслідок бездіяльності такої порушуються права пенсіонерів на безкоштовний проїзд, а постанова КМУ Від 1993 року досі не виконується
Відповісти
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині засудили домашнього тирана, який лаявся на свою співмешканку
Сьогодні, 12:55
В Україні знизять ціни на бензин, – Мінекономіки
Сьогодні, 12:45
Луцькрада «зчепилася» з Волинською ОДА через транспорт
Сьогодні, 12:36
Волинські патрульні повернули мамі загублену дитину
Сьогодні, 12:22
Луцьк купить спеціальний пристрій за майже 15 мільйонів, щоб в місті менше смерділо
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
У Волинській ОДА реорганізували управління транспорту У Волинській ОДА реорганізували управління транспорту
25 серпень, 13:25
На Волині перевіряють екологів На Волині перевіряють екологів
07 травень, 2018, 10:27
«Пільговиків на Волині більше, ніж працездатних», - Гунчик «Пільговиків на Волині більше, ніж працездатних», - Гунчик
09 лютий, 2015, 17:45
У луцькій мерії пояснили, чому «Санрайз» даремно протестує У луцькій мерії пояснили, чому «Санрайз» даремно протестує
07 березень, 2012, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині на колії сталася аварія: повідомили про затримку низки поїздів
Сьогодні, 13:44
 0
У Луцьку продадуть приміщення книгарні «Освіта»
Сьогодні, 13:41
 0
30 найзначиміших книг незалежної України: серед них – волинські автори
Сьогодні, 13:10
 0
На Волині засудили домашнього тирана, який лаявся на свою співмешканку
Сьогодні, 12:55
 0
В Україні знизять ціни на бензин, – Мінекономіки
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8