Луцькрада «зчепилася» з Волинською ОДА через транспорт
Сьогодні, 12:36
Волинська облдержадміністрація не дотримується домовленостей щодо курсування Луцьком міжміських та приміських автобусів, зокрема й далі пускає транспорт головними дорогами в місті, продовжує терміни дії договорів на перевезення на маршрутах у села, що тепер належать до міської громади.
Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.
За словами начальника відділу транспорту Віктора Главічки, 10 лютого 2020 року між Волинською обласною державною адміністрацією та Луцькою міською радою був підписаний Меморандум про співпрацю з питань курсування приміських автобусів вулицями міста виключно до вимог чинного законодавства. Однією з умов документу було те, що після закінчення термінів дії договорів ОДА зобов'язується змінити схему та розклади руху приміських та міжміських автобусів в Луцьку. Луцька міська рада виконала умови меморандуму, проте обласна адміністрація – ні.
«Ми бачимо засилля приміських автобусів на основних проспектах і вулицях Луцька. У червні міська рада прийняла рішення щодо обмеження курсування автобусів проспектом Перемоги та Василя Мойсея, надавши альтернативні шляхи. На сьогодні умови меморандуму управління транспорту ОДА не виконує і навіть є факт продовження автобусного маршруту, який тепер відноситься до виконкому Луцькради. Йдеться про «Луцьк-Кульчин» і «Луцьк-Озерце», - зазначив посадовець.
Тому міська рада звернулася до облдержадміністрації з вимогою щодо виконання умов меморандуму. Міський голова Ігор Поліщук додав, що у разі недотримання домовленостей мерія реагуватиме в юридичній площині шляхом подання відповідних позовів до суду.
Фото - ілюстративне
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Про це йшлося у четвер, 26 серпня, під час сесії Луцькради.
За словами начальника відділу транспорту Віктора Главічки, 10 лютого 2020 року між Волинською обласною державною адміністрацією та Луцькою міською радою був підписаний Меморандум про співпрацю з питань курсування приміських автобусів вулицями міста виключно до вимог чинного законодавства. Однією з умов документу було те, що після закінчення термінів дії договорів ОДА зобов'язується змінити схему та розклади руху приміських та міжміських автобусів в Луцьку. Луцька міська рада виконала умови меморандуму, проте обласна адміністрація – ні.
«Ми бачимо засилля приміських автобусів на основних проспектах і вулицях Луцька. У червні міська рада прийняла рішення щодо обмеження курсування автобусів проспектом Перемоги та Василя Мойсея, надавши альтернативні шляхи. На сьогодні умови меморандуму управління транспорту ОДА не виконує і навіть є факт продовження автобусного маршруту, який тепер відноситься до виконкому Луцькради. Йдеться про «Луцьк-Кульчин» і «Луцьк-Озерце», - зазначив посадовець.
Тому міська рада звернулася до облдержадміністрації з вимогою щодо виконання умов меморандуму. Міський голова Ігор Поліщук додав, що у разі недотримання домовленостей мерія реагуватиме в юридичній площині шляхом подання відповідних позовів до суду.
Фото - ілюстративне
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Коментарі 1
Скажіть, а у міську програму соціального захисту населення міськрадою включено право безкоштовного проїзду пенсіонерів автобусами загального значення? Передайте мерові, внаслідок бездіяльності такої порушуються права пенсіонерів на безкоштовний проїзд, а постанова КМУ Від 1993 року досі не виконується
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