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Скільки першокурсників вступило до ВНУ імені Лесі Українки

Скільки першокурсників вступило до ВНУ імені Лесі Українки
Волинський національний університет імені Лесі Українки поповнився "новобранцями". За результатом цьогорічної вступної кампанії університет матиме більше абітурієнтів, ніж минулого та позаминулого років.

Про це ректор університету Анатолій Цьось розповів у інтерв'ю.

Очільник найбільшого університету Волині розповів, що у 2021 році на перший курс на базі повної загальної середньої освіти на бюджетну форму навчання зарахували 758 осіб.

"Ми надзвичайно задоволені такою цифрою. Якщо порівняти останні 2–3 роки, то є значне зростання: 2019 року до Університету зараховано 586 осіб, торік за першим наказом – 606 осіб. По-перше, ці цифри засвідчують, що Університет стрімко розвивається, і це найголовніше. По-друге, ми заповнюємо верхні межі держзамовлення. Нам довіряють, до нас вступають дуже освічені абітурієнти з дуже високими конкурсними балами. Завдяки цьому з кожним роком збільшується державне замовлення", - сказав Анатолій Цьось.

Також ректор розповів, що у 2021 році на контрактну форму навчання зарахували 893 особи (у 2019 - 642, у 2020 - 668).

"Також маємо 291 вступника на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (88 – на державну форму, 203 – на платну). Щодо магістрів, то ситуація цьогоріч така – 429 першокурсників державної форми навчання, 317 платників", - проінформував ректор.

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Теги: освіта, Волинь
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