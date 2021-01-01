Заслужений артист України, який 30 років віддав волинській сцені, бореться з хворобою: колеги просять про допомогу
Сьогодні, 07:16
У заслуженого артиста України Валерія Мороза, який понад 30 років пропрацював у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка, трапилася біда. Рік тому медики діагностували у нього рак гортані.
Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомив колега і товариш пана Валерія, народний артист України, актор Національного академічного українського драмтеатру імені Марії Заньковецької у Львові Орест Гарда.
«У нашого товариша, заслуженого артиста України Валерія Мороза - біда! Діагностували онкологію гортані. Актор, який усе своє життя віддав театрам в Луцьку та Кропивницькому, на жаль, не спроможний самостійно вирішити проблему. Дорогі колеги, актори та друзі, сподіваємось на вашу посильну допомогу», - звертається до небайдужих пан Орест.
Попри важкий діагноз Валерій Мороз не втрачає оптимізму та намагається приправляти серйозну розмову жартами, іноді з чорним гумором.
Лучанину пропонували операцію, від якої він відмовився, бо медики попередили - після видалення гортані і заміни її на штучну він більше ніколи не зможе розмовляти.
«Для мене як для актора залишитися без голосу - гірше смерті. А от лікуватися згоден. І лікуюся!» - каже артист.
Для того, аби стримати хворобу, Валерій Мороз проходить хіміотерапію, а також приймає препарати для підтримки організму, знеболюючі. А оскільки не може сидіти без діла, то, коли здоров’я дозволяє, підпрацьовує охоронцем.
До слова, на сцені Волинського облмуздрамтеатру Валерій Мороз провв понад 30 років - з 1981-го по 2013 рік. Потому працював у академічному музично-драматичному театрі в Кропивницькому. Знімався у стрічці вже покійного режисера з Волині Володимира Андрощука «Час збирати Каміння», яка стала однією з перших фільмів епохи української незалежності.
«Хвороба змусила мене повернутися до Луцька. Тут моя рідна земля, мої друзі, сім’я. Вдома і стіни лікують», - з гіркотою каже пан Валерій.
Охочі підтримати коштами заслуженого артиста можуть переказати посильну допомогу за реквізитами:
KredoBank: 5355171745426519 (отримувач Мороз Валерій Федорович).
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Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомив колега і товариш пана Валерія, народний артист України, актор Національного академічного українського драмтеатру імені Марії Заньковецької у Львові Орест Гарда.
«У нашого товариша, заслуженого артиста України Валерія Мороза - біда! Діагностували онкологію гортані. Актор, який усе своє життя віддав театрам в Луцьку та Кропивницькому, на жаль, не спроможний самостійно вирішити проблему. Дорогі колеги, актори та друзі, сподіваємось на вашу посильну допомогу», - звертається до небайдужих пан Орест.
Попри важкий діагноз Валерій Мороз не втрачає оптимізму та намагається приправляти серйозну розмову жартами, іноді з чорним гумором.
Лучанину пропонували операцію, від якої він відмовився, бо медики попередили - після видалення гортані і заміни її на штучну він більше ніколи не зможе розмовляти.
«Для мене як для актора залишитися без голосу - гірше смерті. А от лікуватися згоден. І лікуюся!» - каже артист.
Для того, аби стримати хворобу, Валерій Мороз проходить хіміотерапію, а також приймає препарати для підтримки організму, знеболюючі. А оскільки не може сидіти без діла, то, коли здоров’я дозволяє, підпрацьовує охоронцем.
До слова, на сцені Волинського облмуздрамтеатру Валерій Мороз провв понад 30 років - з 1981-го по 2013 рік. Потому працював у академічному музично-драматичному театрі в Кропивницькому. Знімався у стрічці вже покійного режисера з Волині Володимира Андрощука «Час збирати Каміння», яка стала однією з перших фільмів епохи української незалежності.
«Хвороба змусила мене повернутися до Луцька. Тут моя рідна земля, мої друзі, сім’я. Вдома і стіни лікують», - з гіркотою каже пан Валерій.
Охочі підтримати коштами заслуженого артиста можуть переказати посильну допомогу за реквізитами:
KredoBank: 5355171745426519 (отримувач Мороз Валерій Федорович).
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