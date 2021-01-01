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У Рівному померла жінка, яка виховала 20 сиріт

У Рівному померла жінка, яка виховала 20 сиріт
У Рівному сьогодні, 30 серпня, пішла з життя Зарічнюк Оксана В'ячеславівна. Покійна зі своїм чоловіком виховали 20 дітей-сиріт.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк, пише "Рівне media".

Андрій Іванович та Оксана В’ячеславівна Зарічнюки — вчителі за фахом — маючи своїх двох дітей, вирішили зігріти теплом дітей, які з тих чи інших життєвих обставин залишилися без батьківської опіки. За ці роки у родині виховали 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Боже! Яка свята жінка, сильна і мудра, з особливим відчуттям гумору і красивою харизмою. Пані Оксана, як зараз пам'ятаю, трималася за серце від насолоди, коли її дітки презентували своі успіхи і в них горіли очі. Тоді ще кілька днів я згадував її очі. Бо доки горять материнські очі - цей вогонь не може порушувати ні відстань, ні час. Це була особлива жінка, і особливою вона залишається в нашій пам'яті про неї", - написав мер Рівного.

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Теги: смерть, Рівне, сироти
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