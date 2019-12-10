вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку хочуть підвищити вартість проїзду до 8 гривень

У Луцьку хочуть підвищити вартість проїзду до 8 гривень
У Луцьку планують підвищити вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху.

Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Луцькради.

Так, хочуть встановити граничний тариф на послугу з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах у розмірі 8 гривень

Для учнів закладів загальної середньої освіти міста Луцька планують встановити вартість проїзду у автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 4 гривень за одну поїздку, однак за наявності учнівського квитка.

Зауважимо, що чергове засідання виконавчого комітету запланували на завтра, 2 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, проїзд, вартість проїзду, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Королівство кривих дзеркал? Інший бік премії «Люди року. Волинь»
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:52
У Луцьку хочуть підвищити вартість проїзду до 8 гривень
Сьогодні, 11:40
У районі на Волині в ДТП травмувався неповнолітній хлопець
Сьогодні, 11:18
Перший дзвінок у луцькій школі №1. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:08
Повідомили, у яких громадах Волині щепили найбільше працівників шкіл. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Рейд у маршрутках та тролейбусах: як у Луцьку ловили «зайців» та скількох оштрафували. ФОТО Рейд у маршрутках та тролейбусах: як у Луцьку ловили «зайців» та скількох оштрафували. ФОТО
20 серпень, 14:10
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
19 травень, 12:02
Відзавтра на 13 маршрутів у Луцьку не вийдуть автобуси. ПЕРЕЛІК Відзавтра на 13 маршрутів у Луцьку не вийдуть автобуси. ПЕРЕЛІК
10 грудень, 2019, 12:20
Будемо шукати інших, – Пустовіт про перевізників, які не хочуть впроваджувати е-квиток Будемо шукати інших, – Пустовіт про перевізників, які не хочуть впроваджувати е-квиток
26 листопад, 2019, 09:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому НВК №26 пролунав перший дзвінок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:52
 0
У Луцьку хочуть підвищити вартість проїзду до 8 гривень
Сьогодні, 11:40
 0
У районі на Волині в ДТП травмувався неповнолітній хлопець
Сьогодні, 11:18
 0
Перший дзвінок у луцькій школі №1. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:08
 0
Повідомили, у яких громадах Волині щепили найбільше працівників шкіл. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:05
 0
Медіа
відео
1/8