У Луцьку хочуть підвищити вартість проїзду до 8 гривень
Сьогодні, 11:40
У Луцьку планують підвищити вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху.
Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Луцькради.
Так, хочуть встановити граничний тариф на послугу з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах у розмірі 8 гривень
Для учнів закладів загальної середньої освіти міста Луцька планують встановити вартість проїзду у автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 4 гривень за одну поїздку, однак за наявності учнівського квитка.
Зауважимо, що чергове засідання виконавчого комітету запланували на завтра, 2 вересня.
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Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Луцькради.
Так, хочуть встановити граничний тариф на послугу з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах у розмірі 8 гривень
Для учнів закладів загальної середньої освіти міста Луцька планують встановити вартість проїзду у автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 4 гривень за одну поїздку, однак за наявності учнівського квитка.
Зауважимо, що чергове засідання виконавчого комітету запланували на завтра, 2 вересня.
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