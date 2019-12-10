У Луцьку хочуть підвищити вартість проїзду до 8 гривень

У Луцьку планують підвищити вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах у звичайному режимі руху.Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Луцькради.Так, хочуть встановити граничний тариф на послугу з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах у розмірі 8 гривеньДля учнів закладів загальної середньої освіти міста Луцька планують встановити вартість проїзду у автобусах на міських маршрутах загального користування у розмірі 4 гривень за одну поїздку, однак за наявності учнівського квитка.Зауважимо, що чергове засідання виконавчого комітету запланували на завтра, 2 вересня.