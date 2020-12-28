«МакДональдз» у Луцьку працюватиме цілодобово





Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому Луцької міської ради 2 вересня.



Заклад поки просить мерію дозволити такий режим роботи до 2022 року.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заклад у Луцьку буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів та більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, у Луцьку «МакДональдз» буде із літньою терасою і «МакДрайвом» (можливістю замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля).



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