«МакДональдз» у Луцьку працюватиме цілодобово
Сьогодні, 10:17
«МакДональдз», який невдовзі відкриють на проспекті Соборності, 43 у Луцьку, матиме цілодобовий режим роботи.
Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому Луцької міської ради 2 вересня.
Заклад поки просить мерію дозволити такий режим роботи до 2022 року.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заклад у Луцьку буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів та більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, у Луцьку «МакДональдз» буде із літньою терасою і «МакДрайвом» (можливістю замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля).
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Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому Луцької міської ради 2 вересня.
Заклад поки просить мерію дозволити такий режим роботи до 2022 року.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заклад у Луцьку буде доволі великим – площею приблизно 675 квадратних метрів та більш як на 200 посадкових місць. Окрім того, у Луцьку «МакДональдз» буде із літньою терасою і «МакДрайвом» (можливістю замовити і отримати замовлення, не виходячи з автомобіля).
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Коментарі 1
Чудова новина! Нарешті хохлики їстимуть нормальну їжу, а не хрючево по типу смажених пиріжків чи холодцю
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