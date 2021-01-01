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Знайшли 7-річного хлопчика з Володимира, що загубився дорогою зі школи

Знайшли 7-річного хлопчика з Володимира, що загубився дорогою зі школи
У Володимирі-Волинському розшукали семирічного хлопчика Олександра Кузьміча.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції Волині Інна Остапович.

Нагадаємо, дитина зникла дорогою зі школи.

За словами Інни Остапович, життю та здоров'ю хлопчика наразі нічого не загрожує. Він заблукав у місті й швидко був знайдений поліцейськими.

Знайшли 7-річного хлопчика з Володимира, що загубився дорогою зі школи

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Теги: Володимир-Волинський, розшук
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