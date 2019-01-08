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Луцький тролейбус на два дні змінить маршрут

Луцький тролейбус на два дні змінить маршрут
У Луцьку 3-4 вересня змінять рух тролейбусу № 5.

Про це інформує міська рада.

Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці Дубнівській (на ділянці від перехрестя вулиць Дубнівська - Заводська до перехрестя вулиць Дубнівська - Карпенка-Карого) 3-4 вересня змінять схему та розклад руху тролейбусів маршруту № 5.

Рух здійснюватимуть до Київського майдану.

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Теги: транспорт, тролейбус
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