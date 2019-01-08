Луцький тролейбус на два дні змінить маршрут





Про це інформує міська рада.



Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці Дубнівській (на ділянці від перехрестя вулиць Дубнівська - Заводська до перехрестя вулиць Дубнівська - Карпенка-Карого) 3-4 вересня змінять схему та розклад руху тролейбусів маршруту № 5.



Рух здійснюватимуть до Київського майдану.

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