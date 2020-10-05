На вихідних на Волині очікують заморозки до -3 градусів
Сьогодні, 16:02
Волинський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про заморзки на поверхні ґрунті до -3 градусів.
Про це йдеться на офіційній сторінці обласного центру з гідрометеорології.
За інформацією синоптиків, вночі та вранці 6-7 вересня по області та Луцьку на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0°,-3°. 5 вересня – місцями по області заморозки 0°,-3°.
Рівень небезпечності – І (жовтий).
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Про це йдеться на офіційній сторінці обласного центру з гідрометеорології.
За інформацією синоптиків, вночі та вранці 6-7 вересня по області та Луцьку на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0°,-3°. 5 вересня – місцями по області заморозки 0°,-3°.
Рівень небезпечності – І (жовтий).
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