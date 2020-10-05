На вихідних на Волині очікують заморозки до -3 градусів





Про це



За інформацією синоптиків, вночі та вранці 6-7 вересня по області та Луцьку на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0°,-3°. 5 вересня – місцями по області заморозки 0°,-3°.



Рівень небезпечності – І (жовтий).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про заморзки на поверхні ґрунті до -3 градусів.Про це йдеться на офіційній сторінці обласного центру з гідрометеорології.За інформацією синоптиків, вночі та вранці 6-7 вересня по області та Луцьку на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0°,-3°. 5 вересня – місцями по області заморозки 0°,-3°.Рівень небезпечності – І (жовтий).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію