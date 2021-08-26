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З військової частини на Волині зник солдат

З військової частини на Волині зник солдат
Волинські правоохоронці встановлюють місце перебування Сажнєва Андрія Ігоровича, 10.12.1988 року народження, котрий вийшов і не повернувся до військової частини.

Про це повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області.

Відомо, 26.08.2021 року він вийшов з військової частини А-1008, що в місті Володимир-Волинському, і наразі його місце знаходження невідоме.

Контактний телефон для інформації: 0634662066; 050207720 або 102.

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Теги: розшук, військова чатина, Володимир
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