З військової частини на Волині зник солдат
Сьогодні, 10:57
Волинські правоохоронці встановлюють місце перебування Сажнєва Андрія Ігоровича, 10.12.1988 року народження, котрий вийшов і не повернувся до військової частини.
Про це повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області.
Відомо, 26.08.2021 року він вийшов з військової частини А-1008, що в місті Володимир-Волинському, і наразі його місце знаходження невідоме.
Контактний телефон для інформації: 0634662066; 050207720 або 102.
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Про це повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області.
Відомо, 26.08.2021 року він вийшов з військової частини А-1008, що в місті Володимир-Волинському, і наразі його місце знаходження невідоме.
Контактний телефон для інформації: 0634662066; 050207720 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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