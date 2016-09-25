У дворі луцького будинку закатували кошеня: шукають причетних. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 16:58
У Луцьку на Соборності, 25Б знайшли тіло закатованого кошеняти. Очевидно, що з тварини познущалися, зокрема у неї були виколоті очі.
Про випадок Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці будинку. Люди вважають, що до звірства причетний один із малолітніх мешканців будинку. Однак правоохоронці цю інформацію поки не підтверджують.
Як повідомили у секторі комунікації ГУНП в області, повідомлення зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події учора, 5 вересня.
Правоохоронці встановили осіб, які можуть бути свідками події. Наразі триває перевірка.
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Про випадок Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили мешканці будинку. Люди вважають, що до звірства причетний один із малолітніх мешканців будинку. Однак правоохоронці цю інформацію поки не підтверджують.
Як повідомили у секторі комунікації ГУНП в області, повідомлення зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події учора, 5 вересня.
Правоохоронці встановили осіб, які можуть бути свідками події. Наразі триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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