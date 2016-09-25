У дворі луцького будинку закатували кошеня: шукають причетних. ВІДЕО 18+

У Луцьку на Соборності, 25Б знайшли тіло закатованого кошеняти. Очевидно, що з тварини познущалися, зокрема у неї були виколоті очі.Про випадокповідомили мешканці будинку. Люди вважають, що до звірства причетний один із малолітніх мешканців будинку. Однак правоохоронці цю інформацію поки не підтверджують.Як повідомили у секторі комунікації ГУНП в області, повідомлення зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події учора, 5 вересня.Правоохоронці встановили осіб, які можуть бути свідками події. Наразі триває перевірка.