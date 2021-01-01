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У Луцьку посилено патрулюватимуть меморіал, бо діти катаються там на скейтах і самокатах

У Луцьку посилено патрулюватимуть меморіал, бо діти катаються там на скейтах і самокатах
У Луцьку посилять патрулювання на Меморіалі Вічної Слави.

Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Як розповів міський голова Ігор Поліщук, неодноразово містяни скаржились на те, що на меморіалі діти їздять на скейтах, велосипедах, bmx, самокатах біля Вічного вогню та стели. Тому він попросив патрульну поліцію та муніципальну варту посилити патрулювання у цьому місці.

«По-перше, це недопустимо з морально-етичної точки зору. По-друге, ми витрачаємо кошти з бюджету на облицювання монументу гранітом, катання на таких засобах його псує. Необхідно пояснити батькам, діти яких катаються там, що в нас в місті є інші місця для проведення дозвілля», - наголосив він.

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Теги: скарги, Меморіал Вічної Слави, Луцьк
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