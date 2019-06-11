На нафтобазі у Луцьку – декілька екіпажів поліції і інші спецслужби: що сталося
Сьогодні, 16:55
У Луцьку на нафтобазу на вулиці Єршова з’їхалося декілька спецслужб – поліція, надзвичайники, вибухотехніки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.
Як вдалося з’ясувати виданню, на місці йшлося про можливе замінування об’єкта. Утім, у коментарі журналістам в секторі комунікації поліції Волині повідомили, що йдеться про навчання, яке проводить Служба безпеки України.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.
Як вдалося з’ясувати виданню, на місці йшлося про можливе замінування об’єкта. Утім, у коментарі журналістам в секторі комунікації поліції Волині повідомили, що йдеться про навчання, яке проводить Служба безпеки України.
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