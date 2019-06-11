На нафтобазі у Луцьку – декілька екіпажів поліції і інші спецслужби: що сталося





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.



Як вдалося з’ясувати виданню, на місці йшлося про можливе замінування об’єкта. Утім, у коментарі журналістам в секторі комунікації поліції Волині повідомили, що йдеться про навчання, яке проводить Служба безпеки України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на нафтобазу на вулиці Єршова з’їхалося декілька спецслужб – поліція, надзвичайники, вибухотехніки.Про цеповідомили читачі.Як вдалося з’ясувати виданню, на місці йшлося про можливе замінування об’єкта. Утім, у коментарі журналістам в секторі комунікації поліції Волині повідомили, що йдеться про навчання, яке проводить Служба безпеки України.

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