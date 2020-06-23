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Мешканці приватних будинків у Луцьку зливали нечистоти просто на територію заказника

Мешканці приватних будинків у Луцьку зливали нечистоти просто на територію заказника
У Луцьку виявили самовільне влаштування господарсько-побутової каналізації, з якої нечистоти потрапляли прямісінько у водойму заказника «Гнідавське болото».

Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Каналізація, виявлена під час ремонту водопроводу, обслуговувала приватні домоволодіння №26/1, 26/2, 24/1 та 24/2а на вулиці Гнідавській.

За порушення інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька, а представники КП «Луцькводоканал» та відділу екології незаконну врізку заблокували.
Мешканці приватних будинків у Луцьку зливали нечистоти просто на територію заказника
Мешканці приватних будинків у Луцьку зливали нечистоти просто на територію заказника
Мешканці приватних будинків у Луцьку зливали нечистоти просто на територію заказника
Мешканці приватних будинків у Луцьку зливали нечистоти просто на територію заказника

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Теги: нечистоти, Луцьк
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