Мешканці приватних будинків у Луцьку зливали нечистоти просто на територію заказника
Сьогодні, 16:58
У Луцьку виявили самовільне влаштування господарсько-побутової каналізації, з якої нечистоти потрапляли прямісінько у водойму заказника «Гнідавське болото».
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Каналізація, виявлена під час ремонту водопроводу, обслуговувала приватні домоволодіння №26/1, 26/2, 24/1 та 24/2а на вулиці Гнідавській.
За порушення інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька, а представники КП «Луцькводоканал» та відділу екології незаконну врізку заблокували.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Каналізація, виявлена під час ремонту водопроводу, обслуговувала приватні домоволодіння №26/1, 26/2, 24/1 та 24/2а на вулиці Гнідавській.
За порушення інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.1 Правил благоустрою міста Луцька, а представники КП «Луцькводоканал» та відділу екології незаконну врізку заблокували.
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