Польща, Норвегія, Фінляндія: хто відкрив кордони для українців восени









Польща

Польща з 9 вересня додала громадян України до категорій осіб, яким дозволено в'їзд на територію Республіки Польща у тому числі з метою туризму. Від обов'язку перебування на карантині після перетину зовнішнього кордону звільнено осіб вакцинованих від COVID-19 або тих, хто перехворів на цю хворобу.



Норвегія

Відтепер в'їзд до Норвегії можливий для українців наявності EU Digital COVID Certificate. У разі його відсутності необхідно надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин), пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту, залишатися на карантині в готелі (10 днів).



Фінляндія

В'їзд до Фінляндії також відтепер дозволено громадянам України у разі пред'явлення сертифікату про повну вакцинацію (друга доза — 14 днів тому) або негативного ПЛР-тесту та сертифікату про одужання (в'їзд буде дозволено лише за наявності поважної підстави для поїздки).



Данія

Уряд Данії ухвалив рішення скасувати всі карантинні обмеження, раніше запровадженні через пандемію COVID-19. Обмеження мають бути скасовані вже 10 вересня. Це зробить Данію першою країною в Європейському Союзі, яка повернеться до докарантинного життя.



У країні більше не вимагатиметься COVID-перепустка для входу в ресторани, спортивні центри або нічні клуби, а на карантин відправлятимуть лише інфікованих людей. Також у країні запрацюють школи, а офісні співробітники зможуть повернутися до звичного місця роботи.



Молдова

Міністерка охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко оголосила про запровадження надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я через ситуацію з коронавірусом у країні. НС діятиме з 11 вересня по 31 жовтня.



Так, будуть створені нові умови для участі людей старше 18 років в заходах просто неба (спектаклі, фестивалі) або в закритих приміщеннях (театри, концерти). Від них вимагатимуть свідоцтво про вакцинацію, яке підтверджує завершення повної вакцинації, яка настає через 14 днів після другої дози. Як альтернативу прийматимуть негативний тест на COVID-19. Також буде дозволено пред'являти сертифікат, що підтверджує наявність антитіл, який діятиме 90 днів з моменту видачі.





Ізраїль

Ізраїль з 19 вересня відновить програми відвідування країни організованими групами туристів. У їх складі може бути не більше 30 осіб. В'їзд буде дозволений лише туристам з країн, внесених у "зелений", "жовтий" і "помаранчевий" списки Ізраїлю щодо захворюваності на COVID-19.



Необхідно, щоб члени групи були вакциновані трьома дозами вакцини або щоб з дати отримання другої дози не минуло шести місяців. Зазначається, що туристичної групи можуть входити від п'яти до 30 осіб. Щодо індивідуальних туристів, то їм, як і раніше, буде заборонний в'їзд до країн, за винятком поїздки до членів сім'ї.





Туреччина

Міністерство внутрішніх справ Туреччини скасувало вимогу про обов’язкове ПЛР-тестування на COVID-19 для дітей віком до 12 років при в’їзді до країни. Раніше в'їзд до країни без ПЛР-тесту був можливий лише для дітей віком до 6 років. Нові правила діятимуть до кінця вересня із наступним переглядом вимог.



При цьому для в’їзду до країни від туристів віком понад 12 років вимагатиметься довідка із негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до приїзду, або негативний результат експрес-тесту на антиген, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття. Крім того, в аеропорту туристів можуть вибірково попросити пройти експрес-тест на захворювання.



Швейцарія

Швейцарський уряд вирішив розширити використання COVID-сертифікатів на ресторани, культурні заходи та дозвілля з 13 вересня до кінця січня 2022 року. Гостей заходів та організаторів, які не дотримуються правила, штрафуватимуть. Покарання може доходити до закриття установи, яка порушила вимогу. Тим часом влада також розглядає можливість запровадження перевірок для людей, що в'їжджають до Швейцарії, і визнання іноземних сертифікатів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правила карантину в окремих країнах світу змінюються щодня, особливо коли збільшується число вакцинованих від COVID-19. Подекуди серед них є й зміни для туристів — нові відкриті кордони, спрощення карантину на території та вимог в'їзду. Суспільне зібрало, що змінилося для українських мандрівників з 4 по 10 вересня. Інформацію про вимоги в'їзду до усіх країн світу можна дізнатися на сайті Міністерства закордонних справ або у Telegram-боті.Польща з 9 вересня додала громадян України до категорій осіб, яким дозволено в'їзд на територію Республіки Польща у тому числі з метою туризму. Від обов'язку перебування на карантині після перетину зовнішнього кордону звільнено осіб вакцинованих від COVID-19 або тих, хто перехворів на цю хворобу.Відтепер в'їзд до Норвегії можливий для українців наявності EU Digital COVID Certificate. У разі його відсутності необхідно надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин), пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту, залишатися на карантині в готелі (10 днів).В'їзд до Фінляндії також відтепер дозволено громадянам України у разі пред'явлення сертифікату про повну вакцинацію (друга доза — 14 днів тому) або негативного ПЛР-тесту та сертифікату про одужання (в'їзд буде дозволено лише за наявності поважної підстави для поїздки).Уряд Данії ухвалив рішення скасувати всі карантинні обмеження, раніше запровадженні через пандемію COVID-19. Обмеження мають бути скасовані вже 10 вересня. Це зробить Данію першою країною в Європейському Союзі, яка повернеться до докарантинного життя.У країні більше не вимагатиметься COVID-перепустка для входу в ресторани, спортивні центри або нічні клуби, а на карантин відправлятимуть лише інфікованих людей. Також у країні запрацюють школи, а офісні співробітники зможуть повернутися до звичного місця роботи.Міністерка охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко оголосила про запровадження надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я через ситуацію з коронавірусом у країні. НС діятиме з 11 вересня по 31 жовтня.Так, будуть створені нові умови для участі людей старше 18 років в заходах просто неба (спектаклі, фестивалі) або в закритих приміщеннях (театри, концерти). Від них вимагатимуть свідоцтво про вакцинацію, яке підтверджує завершення повної вакцинації, яка настає через 14 днів після другої дози. Як альтернативу прийматимуть негативний тест на COVID-19. Також буде дозволено пред'являти сертифікат, що підтверджує наявність антитіл, який діятиме 90 днів з моменту видачі.льІзраїль з 19 вересня відновить програми відвідування країни організованими групами туристів. У їх складі може бути не більше 30 осіб. В'їзд буде дозволений лише туристам з країн, внесених у "зелений", "жовтий" і "помаранчевий" списки Ізраїлю щодо захворюваності на COVID-19.Необхідно, щоб члени групи були вакциновані трьома дозами вакцини або щоб з дати отримання другої дози не минуло шести місяців. Зазначається, що туристичної групи можуть входити від п'яти до 30 осіб. Щодо індивідуальних туристів, то їм, як і раніше, буде заборонний в'їзд до країн, за винятком поїздки до членів сім'ї.Міністерство внутрішніх справ Туреччини скасувало вимогу про обов’язкове ПЛР-тестування на COVID-19 для дітей віком до 12 років при в’їзді до країни. Раніше в'їзд до країни без ПЛР-тесту був можливий лише для дітей віком до 6 років. Нові правила діятимуть до кінця вересня із наступним переглядом вимог.При цьому для в’їзду до країни від туристів віком понад 12 років вимагатиметься довідка із негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до приїзду, або негативний результат експрес-тесту на антиген, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття. Крім того, в аеропорту туристів можуть вибірково попросити пройти експрес-тест на захворювання.Швейцарський уряд вирішив розширити використання COVID-сертифікатів на ресторани, культурні заходи та дозвілля з 13 вересня до кінця січня 2022 року. Гостей заходів та організаторів, які не дотримуються правила, штрафуватимуть. Покарання може доходити до закриття установи, яка порушила вимогу. Тим часом влада також розглядає можливість запровадження перевірок для людей, що в'їжджають до Швейцарії, і визнання іноземних сертифікатів.

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