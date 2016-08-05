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Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО

Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Ресторан «МакДональдз», який 11 вересня відкривають у Луцьку, показали зсередини.

Заклад показали для журналістів напередодні його відкриття для усіх відвідувачів.

«МакДональдз» у Луцьку має площу 675 м² та розрахований прийняти 238 гостей у залі та 96 - на літній терасі, а інтер’єр оформлений у впізнаваному фірмовому стилі. Ресторан обладнаний сервісами McDrive та McDelivery.

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У ресторані є 6 двосторонніх терміналів самообслуговування – на великих екранах можна роздивитись страви та обрати ті, що до смаку, без метушні у черзі на касі. Для зручності відвідувачів касова зона розділена на дві частини — для замовлення та видачі, а працівники сервісу можуть принести замовлення за столик. Також в залі працюють експерти з гостинності, завдання яких – створити комфортну атмосферу та потурбуватися про потреби клієнтів.

Під час пресконференції з нагоди відкриття закладу журналістам також показали роботу кухні закладу. Презентація, щоправда, відбувалася онлайн задля безпеки та дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Нагадаємо, «МакДональдз» у ТРЦ «ПортСіті» буде найбільшим одноповерховим закладом з «МакДрайвом» в Україні. Він працюватиме цілодобово. Доставка із закладу запрацює 14 вересня.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомо, в якій годині відкриють луцький «МакДональдз»
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО


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Теги: «МакДональдз», відкриття
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Коментарі 1
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Глянув на фото де тітонька перед Поліщуком стоїть вау думаю Сиротинську відправили в мак підноси мити, придивився... помилився... а шкода....
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