Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Ресторан «МакДональдз», який 11 вересня відкривають у Луцьку, показали зсередини.
Заклад показали для журналістів напередодні його відкриття для усіх відвідувачів.
«МакДональдз» у Луцьку має площу 675 м² та розрахований прийняти 238 гостей у залі та 96 - на літній терасі, а інтер’єр оформлений у впізнаваному фірмовому стилі. Ресторан обладнаний сервісами McDrive та McDelivery.
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У ресторані є 6 двосторонніх терміналів самообслуговування – на великих екранах можна роздивитись страви та обрати ті, що до смаку, без метушні у черзі на касі. Для зручності відвідувачів касова зона розділена на дві частини — для замовлення та видачі, а працівники сервісу можуть принести замовлення за столик. Також в залі працюють експерти з гостинності, завдання яких – створити комфортну атмосферу та потурбуватися про потреби клієнтів.
Під час пресконференції з нагоди відкриття закладу журналістам також показали роботу кухні закладу. Презентація, щоправда, відбувалася онлайн задля безпеки та дотримання санітарно-гігієнічних норм.
Нагадаємо, «МакДональдз» у ТРЦ «ПортСіті» буде найбільшим одноповерховим закладом з «МакДрайвом» в Україні. Він працюватиме цілодобово. Доставка із закладу запрацює 14 вересня.
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Заклад показали для журналістів напередодні його відкриття для усіх відвідувачів.
«МакДональдз» у Луцьку має площу 675 м² та розрахований прийняти 238 гостей у залі та 96 - на літній терасі, а інтер’єр оформлений у впізнаваному фірмовому стилі. Ресторан обладнаний сервісами McDrive та McDelivery.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
У ресторані є 6 двосторонніх терміналів самообслуговування – на великих екранах можна роздивитись страви та обрати ті, що до смаку, без метушні у черзі на касі. Для зручності відвідувачів касова зона розділена на дві частини — для замовлення та видачі, а працівники сервісу можуть принести замовлення за столик. Також в залі працюють експерти з гостинності, завдання яких – створити комфортну атмосферу та потурбуватися про потреби клієнтів.
Під час пресконференції з нагоди відкриття закладу журналістам також показали роботу кухні закладу. Презентація, щоправда, відбувалася онлайн задля безпеки та дотримання санітарно-гігієнічних норм.
Нагадаємо, «МакДональдз» у ТРЦ «ПортСіті» буде найбільшим одноповерховим закладом з «МакДрайвом» в Україні. Він працюватиме цілодобово. Доставка із закладу запрацює 14 вересня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомо, в якій годині відкриють луцький «МакДональдз»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Глянув на фото де тітонька перед Поліщуком стоїть вау думаю Сиротинську відправили в мак підноси мити, придивився... помилився... а шкода....
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