Луцький «МакДональдз» показали зсередини. ФОТО

Ресторан «МакДональдз», який 11 вересня відкривають у Луцьку, показали зсередини.Заклад показали для журналістів напередодні його відкриття для усіх відвідувачів.«МакДональдз» у Луцьку має площу 675 м² та розрахований прийняти 238 гостей у залі та 96 - на літній терасі, а інтер’єр оформлений у впізнаваному фірмовому стилі. Ресторан обладнаний сервісами McDrive та McDelivery.У ресторані є 6 двосторонніх терміналів самообслуговування – на великих екранах можна роздивитись страви та обрати ті, що до смаку, без метушні у черзі на касі. Для зручності відвідувачів касова зона розділена на дві частини — для замовлення та видачі, а працівники сервісу можуть принести замовлення за столик. Також в залі працюють експерти з гостинності, завдання яких – створити комфортну атмосферу та потурбуватися про потреби клієнтів.Під час пресконференції з нагоди відкриття закладу журналістам також показали роботу кухні закладу. Презентація, щоправда, відбувалася онлайн задля безпеки та дотримання санітарно-гігієнічних норм.Нагадаємо, «МакДональдз» у ТРЦ «ПортСіті» буде найбільшим одноповерховим закладом з «МакДрайвом» в Україні. Він працюватиме цілодобово. Доставка із закладу запрацює 14 вересня.