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Перший заступник голови Луцької РДА пішов з посади

Перший заступник голови Луцької РДА пішов з посади
Перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації Олександр Озінович звільнився за власним бажанням.

Факт звільнення він підтвердив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Засловами Озіновича, звільнився через те, що втомився працювати у сфері, пов’язаній з політикою. До того ж, досі залишаються не до кінця зрозумілими повноваження як районних рад, так і РДА.

Нині Олександр Озінович працює заступником директора з адміністративно-господарських питань у КП «Луцька центральна рацонна лікарня Підгайцівської сільської ради».

Посада першого заступника голови Луцької РДА наразі вакантна.

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Теги: Луцька РДА, звільнення, Олександр Озінович
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