Перший заступник голови Луцької РДА пішов з посади

Перший заступник голови Луцької районної державної адміністраціїзвільнився за власним бажанням.Факт звільнення він підтвердив у коментаріЗасловами Озіновича, звільнився через те, що втомився працювати у сфері, пов’язаній з політикою. До того ж, досі залишаються не до кінця зрозумілими повноваження як районних рад, так і РДА.Нині Олександр Озінович працює заступником директора з адміністративно-господарських питань у КП «Луцька центральна рацонна лікарня Підгайцівської сільської ради».Посада першого заступника голови Луцької РДА наразі вакантна.