Перший заступник голови Луцької РДА пішов з посади
Сьогодні, 17:21
Перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації Олександр Озінович звільнився за власним бажанням.
Факт звільнення він підтвердив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Засловами Озіновича, звільнився через те, що втомився працювати у сфері, пов’язаній з політикою. До того ж, досі залишаються не до кінця зрозумілими повноваження як районних рад, так і РДА.
Нині Олександр Озінович працює заступником директора з адміністративно-господарських питань у КП «Луцька центральна рацонна лікарня Підгайцівської сільської ради».
Посада першого заступника голови Луцької РДА наразі вакантна.
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Факт звільнення він підтвердив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Засловами Озіновича, звільнився через те, що втомився працювати у сфері, пов’язаній з політикою. До того ж, досі залишаються не до кінця зрозумілими повноваження як районних рад, так і РДА.
Нині Олександр Озінович працює заступником директора з адміністративно-господарських питань у КП «Луцька центральна рацонна лікарня Підгайцівської сільської ради».
Посада першого заступника голови Луцької РДА наразі вакантна.
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