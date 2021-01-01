На Волині зник чоловік

Рідні розшукуютьіз села Дідичі Луцького району (раніше - Ківерцівського).Про цеповідомила родичка зниклого Марія Кульган.Відомо, що чоловікові – 56 років. У п'ятницю,10 вересня, увечері чоловік повинен був сісти у маршрутку з автостанції міста Луцька до села Дідичі. З того часу на зв'язок не виходив.Усіх, кому відома інформація про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити у поліцію або за телефоном Марії Кульган (0988496630).