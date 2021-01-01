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На Волині зник чоловік

На Волині зник чоловік
Рідні розшукують Віталія Гордійчука із села Дідичі Луцького району (раніше - Ківерцівського).

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила родичка зниклого Марія Кульган.

Відомо, що чоловікові – 56 років. У п'ятницю,10 вересня, увечері чоловік повинен був сісти у маршрутку з автостанції міста Луцька до села Дідичі. З того часу на зв'язок не виходив.

Усіх, кому відома інформація про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити у поліцію або за телефоном Марії Кульган (0988496630).

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Теги: Віталій Гордійчук, розшук, Марія Кульган
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