На Волині зник чоловік
Сьогодні, 14:58
Рідні розшукують Віталія Гордійчука із села Дідичі Луцького району (раніше - Ківерцівського).
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила родичка зниклого Марія Кульган.
Відомо, що чоловікові – 56 років. У п'ятницю,10 вересня, увечері чоловік повинен був сісти у маршрутку з автостанції міста Луцька до села Дідичі. З того часу на зв'язок не виходив.
Усіх, кому відома інформація про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити у поліцію або за телефоном Марії Кульган (0988496630).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила родичка зниклого Марія Кульган.
Відомо, що чоловікові – 56 років. У п'ятницю,10 вересня, увечері чоловік повинен був сісти у маршрутку з автостанції міста Луцька до села Дідичі. З того часу на зв'язок не виходив.
Усіх, кому відома інформація про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити у поліцію або за телефоном Марії Кульган (0988496630).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинь не відповідає «зеленому» рівню карантину, – МОЗ
Сьогодні, 16:19
Неймовірна атмосфера і шалена підтримка: «Дмитрук Лучеськ Півмарафон» зібрав бігунів зі всієї країни. ФОТО*
Сьогодні, 15:34
На Волині зник чоловік
Сьогодні, 14:58
На виїзді з Луцька – ДТП з потерпілими
Сьогодні, 13:48
На Волині прикордонники зірвали дві оборудки контрабандистів
Сьогодні, 13:31
Медіа