Відомо, скільки людей відвідали луцький «МакДональдз» за перші два дні роботи
Сьогодні, 12:42
За вихідні (11 та 12 вересня) ресторан «МакДональдз», що відкрився у ТРЦ «ПортСіті», відвідали 27 тисяч людей.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресофісі компанії «МакДональдз Україна».
Відомо, що за пів дня суботи заклад відвідали приблизно 12 тисяч людей, ще 15 тисяч – у неділю.
Нагадаємо, «МакДональдз» у Луцьку став найбільшим одноповерховим рестораном з «МакДрайвом» в Україні.
«МакДональдз» у Луцьку має площу 675 м² та розрахований прийняти 238 гостей у залі та 96 - на літній терасі, а інтер’єр оформлений у впізнаваному фірмовому стилі. Ресторан обладнаний сервісами McDrive та McDelivery.
У ресторані є 6 двосторонніх терміналів самообслуговування – на великих екранах можна роздивитись страви та обрати ті, що до смаку, без метушні у черзі на касі. Для зручності відвідувачів касова зона розділена на дві частини — для замовлення та видачі, а працівники сервісу можуть принести замовлення за столик. Також в залі працюють експерти з гостинності, завдання яких – створити комфортну атмосферу та потурбуватися про потреби клієнтів.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресофісі компанії «МакДональдз Україна».
Відомо, що за пів дня суботи заклад відвідали приблизно 12 тисяч людей, ще 15 тисяч – у неділю.
Нагадаємо, «МакДональдз» у Луцьку став найбільшим одноповерховим рестораном з «МакДрайвом» в Україні.
«МакДональдз» у Луцьку має площу 675 м² та розрахований прийняти 238 гостей у залі та 96 - на літній терасі, а інтер’єр оформлений у впізнаваному фірмовому стилі. Ресторан обладнаний сервісами McDrive та McDelivery.
У ресторані є 6 двосторонніх терміналів самообслуговування – на великих екранах можна роздивитись страви та обрати ті, що до смаку, без метушні у черзі на касі. Для зручності відвідувачів касова зона розділена на дві частини — для замовлення та видачі, а працівники сервісу можуть принести замовлення за столик. Також в залі працюють експерти з гостинності, завдання яких – створити комфортну атмосферу та потурбуватися про потреби клієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Виручка 2 мільйони в день.
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