Відомо, скільки людей відвідали луцький «МакДональдз» за перші два дні роботи

За вихідні (11 та 12 вересня) ресторан «МакДональдз», що відкрився у ТРЦ «ПортСіті», відвідали 27 тисяч людей.Про це у коментаріповідомили у пресофісі компанії «МакДональдз Україна».Відомо, що за пів дня суботи заклад відвідали приблизно 12 тисяч людей, ще 15 тисяч – у неділю.Нагадаємо, «МакДональдз» у Луцьку«МакДональдз» у Луцьку має площу 675 м² та розрахований прийняти 238 гостей у залі та 96 - на літній терасі, а інтер’єр оформлений у впізнаваному фірмовому стилі. Ресторан обладнаний сервісами McDrive та McDelivery.У ресторані є 6 двосторонніх терміналів самообслуговування – на великих екранах можна роздивитись страви та обрати ті, що до смаку, без метушні у черзі на касі. Для зручності відвідувачів касова зона розділена на дві частини — для замовлення та видачі, а працівники сервісу можуть принести замовлення за столик. Також в залі працюють експерти з гостинності, завдання яких – створити комфортну атмосферу та потурбуватися про потреби клієнтів.