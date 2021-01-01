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Відомо, скільки людей відвідали луцький «МакДональдз» за перші два дні роботи

Відомо, скільки людей відвідали луцький «МакДональдз» за перші два дні роботи
За вихідні (11 та 12 вересня) ресторан «МакДональдз», що відкрився у ТРЦ «ПортСіті», відвідали 27 тисяч людей.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресофісі компанії «МакДональдз Україна».

Відомо, що за пів дня суботи заклад відвідали приблизно 12 тисяч людей, ще 15 тисяч – у неділю.

Нагадаємо, «МакДональдз» у Луцьку став найбільшим одноповерховим рестораном з «МакДрайвом» в Україні.

«МакДональдз» у Луцьку має площу 675 м² та розрахований прийняти 238 гостей у залі та 96 - на літній терасі, а інтер’єр оформлений у впізнаваному фірмовому стилі. Ресторан обладнаний сервісами McDrive та McDelivery.

У ресторані є 6 двосторонніх терміналів самообслуговування – на великих екранах можна роздивитись страви та обрати ті, що до смаку, без метушні у черзі на касі. Для зручності відвідувачів касова зона розділена на дві частини — для замовлення та видачі, а працівники сервісу можуть принести замовлення за столик. Також в залі працюють експерти з гостинності, завдання яких – створити комфортну атмосферу та потурбуватися про потреби клієнтів.


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Теги: «МакДональдз»
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