Лежав на коліях: у Польщі поїзд ледь не переїхав 22-річного українця





Як пoвідoмляє



Машиніст потяга, що незадовго перед цим від'їхав від зупинки, побачив чоловіка, який лежав майже на рельсах. Незважаючи на спробу різко загальмувати, зробити це швидко не вдалося. Ніс потяга вдарив лежачого чоловіка.



Потерпілим виявився громадянин України. Після інциденту його негайно госпіталізували, паралельно взявши кров на аналіз можливого вмісту алкоголю. Машиніст та начальник потяга були тверезими.



Зараз поліція встановлює причини, чому молодий українець лежав під самісінькими рельсами й що цьому передувало.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-річний громадянин України лежав перед потягом сполученням “Жешув-Стальова Воля”.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської поліції, інцидент трапився минулої суботи близько 5:00.Машиніст потяга, що незадовго перед цим від'їхав від зупинки, побачив чоловіка, який лежав майже на рельсах. Незважаючи на спробу різко загальмувати, зробити це швидко не вдалося. Ніс потяга вдарив лежачого чоловіка.Потерпілим виявився громадянин України. Після інциденту його негайно госпіталізували, паралельно взявши кров на аналіз можливого вмісту алкоголю. Машиніст та начальник потяга були тверезими.Зараз поліція встановлює причини, чому молодий українець лежав під самісінькими рельсами й що цьому передувало.

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