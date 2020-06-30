В ОДА вимагають госпіталізовувати хворих на ковід у луцький пологовий, хоч той виключили з переліку опорних

У Луцьку отримали наказ від управління охорони здоров’я Волинської ОДА від 14 вересня щодо госпіталізації вагітних з коронавірусом у Луцький міський пологовий будинок, хоч його й виключили з переліку медзакладів, котрі надають допомогу хворим на ковід.Про це йшлося у четвер, 16 вересня, під час позачергового засідання сесії.Керівник луцького пологовогорозповів, що медзаклад спочатку був визначений закладом, де надавали допомогу хворим на ковід. Був заключений договір із Національною службою здоров'я України за напрямком стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Сформували спеціальні команди для надання такої допомоги. Так, у 2020-2021 роках 169 пацієнтів із коронавірусом пролікували у пологовому, у половини прийняли пологи за допомогою кесаревого розтину.«Були дуже складні випадки. Перші місяці неможливо було сформувати команду, бо люди боялися вмерти біля пацієнтів. Не можна було ні грішми, нічим залучити. Були пацієнти, яких привозили з розривом матки тощо. Ми змушені були навіть один раз зняти ті скафандри, нехтувати своїм життям, але спасти маму трьох дітей і дитину», - розповів Сябрук.Далі ж ЛКПБ виключили з переліку медзакладів, які надають допомогу хворим на коронавірус, завершивши лікування тих, які знаходяться у стаціонарах. «Ковідне» відділення та команду розформували. Для надання допомоги визначили КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства».Тепер же отримали наказ управління охорони здоров’я Волинської ОДА від 14 вересня щодо госпіталізації вагітних через коронавірус, хоч пологовий уже не може працювати за пакетом НСЗУ.Міський голованагадав, як депутати у червні зверталися з проханням не виключати з переліку опорних лікарень для надання допомоги хворим на ковід луцький пологовий, міську та обласну лікарні. Звернення розглянули, в переліку залишили міську та обласну лікарню, але пологовий будинок таки виключили з переліку. Тому бригаду для надання допомоги вагітним розформували, людей повернули на звичні робочі місця. 14 вересня з’явився наказ, щоб госпіталізовувати хворх у пологовий.«Яким чином це зробити? Наш заклад немає контракту з НСЗУ, відбулася оптимізація штату. Яким чином нам виконувати вимоги цього абсолютно протиправного наказу? Не зрозуміло», - обурився він. Такі дії можуть призвести до розриву контракту на надання пакету послуг з НСЗУ щодо пологів, тож ОДА просять усунути помилку.