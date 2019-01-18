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У Луцьку зростуть ціни на тепло та гарячу воду: чому і скільки прийдеться платити

У Луцьку зростуть ціни на тепло та гарячу воду: чому і скільки прийдеться платити
У зв’язку зі зміною правил гри на ринку природного газу, вартість послуги з постачання теплової енергії згідно з проєктом нових тарифів на 2021-2022 роки зросте для всіх споживачів.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Як зазначає пресслужба підприємства, найбільше зростання вартості послуги відчують юридичні, бюджетні та інші споживачі, тоді як для населення суттєвого зростання не очікується.

Деталі щодо причин прогнозованого зростання тарифів доступні в публікації за посиланням.

Коротко, причинами зміни вартості тарифів є такі:
- Застосування обсягу 1 із вартістю газу 7420 грн за 1000 м3 (з ПДВ) для потреб «Населення» і Обсягу 2 із вартістю 17 100 грн за 1000 м3 (з ПДВ) для потреб «Юридичних осіб», «Бюджету» та «Інших споживачів».
- Ріст вартості електроенергії, від якої залежить послуга з транспортування теплової енергії та гарячої води і забезпечення її параметрів.
- Віднесення до структури тарифів витрат на оснащення вузлами комерційного обліку 150 житлових будинків виходячи зі змін до Закону №1060.
- Коригування заробітної плати у зв’язку зі зростанням мінімальних гарантій у державі.
- Включення до структури тарифів обігових коштів для компенсації різниці цін на енергоносії майбутніх періодів. Зокрема, для відшкодування зростання вартості електричної енергії до понад 3,0 грн за кВт год у порівнянні з включеними в тариф 2,184 грн та інше.

В результаті:
- Для населення вартість Гкал для зросте з 1819-1908 грн до 2032-2400 грн (без і з оснащенням ВКО та в залежності від категорійної належності), а вартість гарячої води становитиме 127 і 147 грн/м3.
- Для бюджетних та інших споживачів у порівнянні з чинним тарифом по умовно-змінній частині ріст складе 118% та 40% і 75% по умовно-постійній частині тарифу (відповідно без і з оснащенням ВКО). Вартість гарячої води для цих споживачів зросте зі 117-120 грн/м3 до 210-227 грн/м3.
- Для юридичних споживачів вартість Гкал згідно з проєктом тарифів зросте із 1820-1863 грн до 3560-3900 грн (відповідно без і з врахуванням витрат на оснащення ВКО та в залежності від категорійної належності)».

У Луцьку зростуть ціни на тепло та гарячу воду: чому і скільки прийдеться платити

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Теги: Луцьктепло, зростання, гаряча вода, тепло
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