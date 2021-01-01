Чиновниця Волинської ОДА Остапкович, яку спіймали на хабарі, повернулась до роботи

Начальниця управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА, яку підозрюють в хабарництві, продовжила працювати.Про цестало відомо з власних джерел.Нагадаємо, 10 березня цього року Наталію Остапкович. Чиновниця намагалася отримати хабар від перевізника за лобіювання його інтересів під час розприділення маршрутів. Розмір хабара – півтори тисячі доларів. Згодом їйта обрали запобіжний захід – домашній арешт. Також Наталію Остапкович. У липні справу про хабар чиновниціУ пресслужбі Волинської ОДА повідомили, що ухвалою суду Наталію Остапкович було відсторонено від виконання службових обов'язків до 7 вересня 2021 року. У зв'язку з тим, що термін дії ухвали вийшов, після перебування на лікарняному вона приступила до роботи.Наступне засідання суду, яке має прийняти певні рішення щодо Наталії Остапкович, відбудеться в кінці вересня.