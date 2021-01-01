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Чиновниця Волинської ОДА Остапкович, яку спіймали на хабарі, повернулась до роботи

Чиновниця Волинської ОДА Остапкович, яку спіймали на хабарі, повернулась до роботи
Начальниця управління транспорту і зв’язку Волинської ОДА Наталія Остапкович, яку підозрюють в хабарництві, продовжила працювати.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, 10 березня цього року Наталію Остапкович затримали під час одержання неправомірної вигоди. Чиновниця намагалася отримати хабар від перевізника за лобіювання його інтересів під час розприділення маршрутів. Розмір хабара – півтори тисячі доларів. Згодом їй оголосили про підозру та обрали запобіжний захід – домашній арешт. Також Наталію Остапкович відсторонили від роботи. У липні справу про хабар чиновниці передали до суду.

У пресслужбі Волинської ОДА повідомили, що ухвалою суду Наталію Остапкович було відсторонено від виконання службових обов'язків до 7 вересня 2021 року. У зв'язку з тим, що термін дії ухвали вийшов, після перебування на лікарняному вона приступила до роботи.

Наступне засідання суду, яке має прийняти певні рішення щодо Наталії Остапкович, відбудеться в кінці вересня.

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Теги: Луцьк, чиновниця, хабар, Наталія Остапкович, Волинська ОДА, робота
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Коментарі 1
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Тобто ми платимо зарплату хабарникам за те, щоб вони мали змогу брати хабарі?...
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