Після жорстокого побиття чоловіком жінка з Волині потрапила в реанімацію
Сьогодні, 15:22
Днями житель міста Ківерці жорстоко побив власну дружину під час побутового конфлікту. Після побиття жінка опинилася в реанімації.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що Ківерцівський районний суд обрав 44-річному жителю міста Ківерці, підозрюваному в умисному заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кк України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Протягом 60 днів він перебуватиме під вартою.
Довідково: санкцією частини 1 статті 121 Кк України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інформують, що Ківерцівський районний суд обрав 44-річному жителю міста Ківерці, підозрюваному в умисному заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кк України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Протягом 60 днів він перебуватиме під вартою.
Довідково: санкцією частини 1 статті 121 Кк України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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