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Після жорстокого побиття чоловіком жінка з Волині потрапила в реанімацію

Після жорстокого побиття чоловіком жінка з Волині потрапила в реанімацію
Днями житель міста Ківерці жорстоко побив власну дружину під час побутового конфлікту. Після побиття жінка опинилася в реанімації.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інформують, що Ківерцівський районний суд обрав 44-річному жителю міста Ківерці, підозрюваному в умисному заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кк України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Протягом 60 днів він перебуватиме під вартою.

Довідково: санкцією частини 1 статті 121 Кк України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Теги: побиття, Ківерці
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