Після жорстокого побиття чоловіком жінка з Волині потрапила в реанімацію





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



Інформують, що Ківерцівський районний суд обрав 44-річному жителю міста Ківерці, підозрюваному в умисному заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кк України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Протягом 60 днів він перебуватиме під вартою.



Довідково: санкцією частини 1 статті 121 Кк України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями житель міста Ківерці жорстоко побив власну дружину під час побутового конфлікту. Після побиття жінка опинилася в реанімації.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Інформують, що Ківерцівський районний суд обрав 44-річному жителю міста Ківерці, підозрюваному в умисному заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кк України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Протягом 60 днів він перебуватиме під вартою.Довідково: санкцією частини 1 статті 121 Кк України за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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