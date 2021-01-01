Будівництво спорткомплексу у Торчині: показали, на якому етапі роботи. ФОТО

Вячеслав Рубльов, голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, радник голови Юрій Ройко, голова обласної ради Григорій Недопад та депутати.



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Як розповів нардеп, спорткомплекс – один із семи об’єктів в області, які фінансує Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Загальний кошторис будівельних робіт – 25 мільйонів гривень.



Будівельники запевнили, що роботи тривають відповідно до графіка. А саме: завершується утеплення фасаду, розпочали розведення внутрішніх електричних та сантехнічних мереж. Проведені підготовчі роботи для зведення автономної котельні. Відтак, до кінця року спорткомплекс буде готовий на 90%.



Торчинський спорткомплекс матиме площу понад 2 тисячі квадратних метрів і зможе приймати загальнодержавні змагання. Тут будуть зали для ігрових видів спорту із трибунами для уболівальників, занять з гімнастики та акробатики, тренажерний зал, гардеробні для спортсменів і суддів, а також приміщення для медперсоналу та реабілітації спортсменів. Будівля буде доступною для маломобільних груп, як спортсменів, так і відвідувачів.



Як зазначив селищний голова Юрій Кревський, крім дитячих та молодіжних спортивних секцій, до занять спортом у групах здоров’я мають намір залучати і мешканців громади середнього та старшого віку. Окрім того, за необхідності спортивну залу можна буде трансформувати у концертну чи виставкову.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хід будівництва спортивного комплексу у селищі Торчин проінспектували народний депутат, голова Луцької районної ради, радник голови, голова обласної радита депутати.Про це йдеться на фейсбук-сторінці Луцької районної ради.Як розповів нардеп, спорткомплекс – один із семи об’єктів в області, які фінансує Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Загальний кошторис будівельних робіт – 25 мільйонів гривень.Будівельники запевнили, що роботи тривають відповідно до графіка. А саме: завершується утеплення фасаду, розпочали розведення внутрішніх електричних та сантехнічних мереж. Проведені підготовчі роботи для зведення автономної котельні. Відтак, до кінця року спорткомплекс буде готовий на 90%.Торчинський спорткомплекс матиме площу понад 2 тисячі квадратних метрів і зможе приймати загальнодержавні змагання. Тут будуть зали для ігрових видів спорту із трибунами для уболівальників, занять з гімнастики та акробатики, тренажерний зал, гардеробні для спортсменів і суддів, а також приміщення для медперсоналу та реабілітації спортсменів. Будівля буде доступною для маломобільних груп, як спортсменів, так і відвідувачів.Як зазначив селищний голова, крім дитячих та молодіжних спортивних секцій, до занять спортом у групах здоров’я мають намір залучати і мешканців громади середнього та старшого віку. Окрім того, за необхідності спортивну залу можна буде трансформувати у концертну чи виставкову.

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