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Будівництво спорткомплексу у Торчині: показали, на якому етапі роботи. ФОТО

Будівництво спорткомплексу у Торчині: показали, на якому етапі роботи. ФОТО
Хід будівництва спортивного комплексу у селищі Торчин проінспектували народний депутат Вячеслав Рубльов, голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, радник голови Юрій Ройко, голова обласної ради Григорій Недопад та депутати.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Луцької районної ради.

Як розповів нардеп, спорткомплекс – один із семи об’єктів в області, які фінансує Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Загальний кошторис будівельних робіт – 25 мільйонів гривень.

Будівельники запевнили, що роботи тривають відповідно до графіка. А саме: завершується утеплення фасаду, розпочали розведення внутрішніх електричних та сантехнічних мереж. Проведені підготовчі роботи для зведення автономної котельні. Відтак, до кінця року спорткомплекс буде готовий на 90%.

Торчинський спорткомплекс матиме площу понад 2 тисячі квадратних метрів і зможе приймати загальнодержавні змагання. Тут будуть зали для ігрових видів спорту із трибунами для уболівальників, занять з гімнастики та акробатики, тренажерний зал, гардеробні для спортсменів і суддів, а також приміщення для медперсоналу та реабілітації спортсменів. Будівля буде доступною для маломобільних груп, як спортсменів, так і відвідувачів.

Як зазначив селищний голова Юрій Кревський, крім дитячих та молодіжних спортивних секцій, до занять спортом у групах здоров’я мають намір залучати і мешканців громади середнього та старшого віку. Окрім того, за необхідності спортивну залу можна буде трансформувати у концертну чи виставкову.

Будівництво спорткомплексу у Торчині: показали, на якому етапі роботи. ФОТО

Будівництво спорткомплексу у Торчині: показали, на якому етапі роботи. ФОТО

Будівництво спорткомплексу у Торчині: показали, на якому етапі роботи. ФОТО

Будівництво спорткомплексу у Торчині: показали, на якому етапі роботи. ФОТО

Будівництво спорткомплексу у Торчині: показали, на якому етапі роботи. ФОТО

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Теги: Торчин, спорткомплекс, будівництво, роботи, Луцький район, інспекція
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