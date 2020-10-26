Луцький вокзал - у рейтингу найкрасивіших в України
Сьогодні, 07:18
Відомий блогер Києслав Борщагівець, який регулярно радує свою аудиторію цікавими рейтингами, підготував підбірку двадцяти найкрасивіших вокзалів України. У рейтинг потрапили вокзали Івано-Франківська, Ужгорода, Луганська, тощо.
Своє почесне місце у переліку зайняв і залізничний вокзал у Луцьку.
«Ця станція яскравий приклад того, як із досить типового радянського вокзалу вдалося створити справжню візитівку міста. Свій яскравий вигляд луцький двірець отримав після реконструкції 2011-2012 рр. За свою красу він навіть удостоївся честі бути увіковічненим на ювілейному конверті до ювілею Волинської області», – розповідає Києслав Борщагівець.
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Своє почесне місце у переліку зайняв і залізничний вокзал у Луцьку.
«Ця станція яскравий приклад того, як із досить типового радянського вокзалу вдалося створити справжню візитівку міста. Свій яскравий вигляд луцький двірець отримав після реконструкції 2011-2012 рр. За свою красу він навіть удостоївся честі бути увіковічненим на ювілейному конверті до ювілею Волинської області», – розповідає Києслав Борщагівець.
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