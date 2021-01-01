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На Волині неповнолітній хлопець вчинив самогубство

На Волині неповнолітній хлопець вчинив самогубство
У селі Осьмиговичі Ковельського району повісився 15-річний юнак.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Трагедія сталась вчора, 19 вересня. Тіло виявили на території домогосподарства.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстрували.

Головне фото - ілюстративне


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Теги: Волинь, Ковельщина, неповнолітній, хлопець, повісився
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