На Волині неповнолітній хлопець вчинив самогубство
Сьогодні, 10:44
У селі Осьмиговичі Ковельського району повісився 15-річний юнак.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Трагедія сталась вчора, 19 вересня. Тіло виявили на території домогосподарства.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстрували.
Головне фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Трагедія сталась вчора, 19 вересня. Тіло виявили на території домогосподарства.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстрували.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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