На Волині неповнолітній хлопець вчинив самогубство





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області. Трагедія сталась вчора, 19 вересня. Тіло виявили на території домогосподарства.



Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстрували.



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