Студентка – у реанімації: шукають свідків аварії на Глушець у Луцьку

Волинська поліція шукає свідків аварії на вулиці Глушець, в якій постраждала студенка Луцького педагогічного коледжу.Про це йдеться на сайті Нацполіції Волині.Нагадаємо, вчора, 19 вересня, близько 20 години по вулиці Глушець в обласному центрі під колеса SkodaЯк стало відомо, постраждала дівчина вчиться у Луцькому педагогічному коледжі.Як повідомляють у поліції, за кермом автомобіля перебував 39-річний житель Луцького району. У результаті автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її також госпіталізували у відділення реанімації.Попередньо, постраждала перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу.З метою встановлення усіх обставин ДТП поліція просить громадян, які були свідками автопригоди, звернутися до поліції для надання відповідних свідчень. Тел:За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.