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Студентка – у реанімації: шукають свідків аварії на Глушець у Луцьку

Студентка – у реанімації: шукають свідків аварії на Глушець у Луцьку
Волинська поліція шукає свідків аварії на вулиці Глушець, в якій постраждала студенка Луцького педагогічного коледжу.

Про це йдеться на сайті Нацполіції Волині.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, близько 20 години по вулиці Глушець в обласному центрі під колеса Skoda Octavia потрапила 15-річна пішохідка. Як стало відомо, постраждала дівчина вчиться у Луцькому педагогічному коледжі.

Як повідомляють у поліції, за кермом автомобіля перебував 39-річний житель Луцького району. У результаті автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її також госпіталізували у відділення реанімації.

Попередньо, постраждала перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

З метою встановлення усіх обставин ДТП поліція просить громадян, які були свідками автопригоди, звернутися до поліції для надання відповідних свідчень. Тел: 0662716074 або 102.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.


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Теги: розшук свідків, аварія, студентка, Луцьк
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