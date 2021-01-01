Студентка – у реанімації: шукають свідків аварії на Глушець у Луцьку
Сьогодні, 11:30
Волинська поліція шукає свідків аварії на вулиці Глушець, в якій постраждала студенка Луцького педагогічного коледжу.
Про це йдеться на сайті Нацполіції Волині.
Нагадаємо, вчора, 19 вересня, близько 20 години по вулиці Глушець в обласному центрі під колеса Skoda Octavia потрапила 15-річна пішохідка. Як стало відомо, постраждала дівчина вчиться у Луцькому педагогічному коледжі.
Як повідомляють у поліції, за кермом автомобіля перебував 39-річний житель Луцького району. У результаті автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її також госпіталізували у відділення реанімації.
Попередньо, постраждала перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу.
З метою встановлення усіх обставин ДТП поліція просить громадян, які були свідками автопригоди, звернутися до поліції для надання відповідних свідчень. Тел: 0662716074 або 102.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це йдеться на сайті Нацполіції Волині.
Нагадаємо, вчора, 19 вересня, близько 20 години по вулиці Глушець в обласному центрі під колеса Skoda Octavia потрапила 15-річна пішохідка. Як стало відомо, постраждала дівчина вчиться у Луцькому педагогічному коледжі.
Як повідомляють у поліції, за кермом автомобіля перебував 39-річний житель Луцького району. У результаті автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її також госпіталізували у відділення реанімації.
Попередньо, постраждала перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу.
З метою встановлення усіх обставин ДТП поліція просить громадян, які були свідками автопригоди, звернутися до поліції для надання відповідних свідчень. Тел: 0662716074 або 102.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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