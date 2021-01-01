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Знайшли зниклу 17-річну дівчину з Луцька

Знайшли зниклу 17-річну дівчину з Луцька
Правоохоронці розшукали Галину Юзепчук, 7 грудня 2003 року народження, жительку міста Луцьк, яка зникла декілька днів тому.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, вночі 16 вересня дівчина пішла з дому і не повернулася.

За інформацією поліції, дівчину знайшли у місті Жашків Черкаської області.

Наразі її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: Галина Юзепчук, розшук, зникнення, Жашків
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