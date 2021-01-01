Знайшли зниклу 17-річну дівчину з Луцька

Галину Юзепчук, 7 грудня 2003 року народження, жительку міста Луцьк, яка зникла декілька днів тому.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Нагадаємо, вночі 16 вересня дівчина пішла з дому і не повернулася.



За інформацією поліції, дівчину знайшли у місті Жашків Черкаської області.



Наразі її життю та здоров'ю нічого не загрожує.



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