Де повинен стояти газовий лічильник*





Як потрібно встановлювати лічильник газу



Почніть зі звернення до компанії, яка займається встановленням лічильників на об’єктах газопостачання, -



Потім навідайтесь до газової служби особисто, напишіть заяву. На місті потрібно буде надати документ, що є свідченням права власності, паспорт. Якщо в квартирі декілька власників (у частках), то заяву може скласти будь-хто з них.



Питання про місце монтажу



Одразу подумайте, де ви будете встановлювати лічильник. Майте на увазі – прилад не повинен бути розташований ближче за 80 см до газового приладдя (це плита, колонка). Відстань від підлоги має складати від 120 см. Інших обмежень немає, місце обирайте на свій розсуд.



Можете запросити фахівця та отримати консультацію від нього на місці. Зазвичай майстер сам дає рекомендації з приводу вибору місця установки. Господар житла може обирати варіант на свій розсуд, головне не порушувати рекомендовані параметри. Від довжини газових труб залежатиме вартість робіт. Чим вона більша, тим дорожчі будуть матеріали, послуги з монтажу.



Чи є інформація у проекті



Місце розташування лічильника визначають згідно з проектом, але з урахуванням параметрів та особливостей конструкції газопроводу у будинку. Якщо річ не про квартиру у багатоповерховому домі, а про приватний будинок, встановлювати лічильники можна у тому числі на вулиці.



Фахівець дає поради щодо вибору місця монтажу, остаточне рішення приймаєте ви самі. Частіше за все лічильники встановлюють на кухні. Але потрібно враховувати той факт, що обладнання для приватного будинку досить габаритне. Тож великий лічильник буде займати на кухні чимало місця, що не завжди зручно.



Чи є термокоректор?



Лічильники можуть бути з термокоректором або без нього. Прилади з коректором мають спеціальне маркування. Перед довгим позначенням є літера Т. Встановлювати на вулиці лічильник без термокоректора можна, але постачальник газу у такому випадку буде застосовувати температурні коефіцієнти під час розрахунків за спожиті ресурси. Також вуличний монтаж потребує використання спеціальної коробки для захисту лічильника від можливих негативних впливів середовища.



В приміщенні для лічильника має бути якісний антивібраційний та антикорозійний захист. Не забувайте: ви будете регулярно знімати показники, тож до приладу має бути нормальний доступ.



Як підключитись та де купувати лічильник



У зазначений час після вирішення всіх питань вам потрібно буде прийти до газової служби, оплатити вартість проекту, виконаних робіт. З майстром оберіть час, коли до вас прибуде бригада для монтажу лічильника. Всі роботи виконуватимуть представники служби газу.







Ви можете придбати лічильники самостійно, якщо знайдете варіанти дешевші, ніж у державній установі. Але попередньо потрібно буде поцікавитись у майстра, який саме тип лічильника та з якими параметрами потрібно буде придбати. Обрати лічильник можна на сайті компанії “УКРАВТОНОМГАЗ”



Чи обов'язково встановлювати лічильник



Згідно з чинним законодавством – так. Хоча мешканці багатоквартирних будинків можуть платити за нормативами – у такому випадку обладнання у квартирі не буде. Наразі закон забороняє припиняти поставки газу до будинку, якщо його співвласники відмовились від загального лічильника. Інше питання – у тому, хто повинен оплачувати роботи.



Власнику самому вигідно встановити прилад для розрахунків спожитого газу. Ціни на лічильники та монтаж зараз доступні.



Хто встановлює обладнання



Установку лічильників газу виконують підприємства газорозподілу – з тих коштів, що закладають до сплачених споживачем тарифів. Подивитись графіки встановлення лічильників за рахунок служб облгазу ви можете в компанії, що обслуговує ваш регіон. Але кошти на ті будинки, що вже забезпечені обліком, не виділяють. Власники будуть сплачувати за роботи самі.



Також встановлювати лічильники можуть інші підприємства, у яких оформлені певні дозволи та ліцензії. Споживач звертається до установи за заявою та отримує послугу.



Основні типи лічильників газу



Існує три категорії газових лічильників:



- Мембранні. Всередині є камера, заповнена газом. Прилади надійні, безпечні, довговічні. Вони представлені від різних виробників, ціни – вище середнього, але рекомендуємо проаналізувати пропозицію.



- Роторні. Потік газових мас обертається ротором. Фахівці вважають такі прилади не дуже надійними. Підшипники можуть зламатись через рік використання – доведеться виконувати ремонт чи заміну. Головна перевага роторного обладнання – низька вартість.



- Ультразвукові. Вони коштують дешевше за мембранні. Принцип роботи полягає в тому, що ультразвук підсвічує потік. Точний та недешевий варіант. Модель використовують переважно у промисловій галузі.



Звичайний мембранний побутовий лічильник коштує приблизно 1600 гривень. Роботи з монтажу обійдуться від 2400 гривень при зверненні у приватні компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лічильники газу істотно знижують витрати на комунальні послуги. Тарифи на енергоносії зараз завищені, платити за фактом споживання набагато вигідніше, аніж за нормативами. Якщо ви плануєте встановлення газових лічильників уперше, ця стаття буде для вас корисною. Справа в тому, що газове обладнання належить до категорії виробів підвищеної небезпеки. Лічильник можуть встановлювати тільки досвідчені фахівці, що мають певну атестацію. Найкраще, якщо майстер буде працювати в компанії, щр професійно займається газопостачанням.Почніть зі звернення до компанії, яка займається встановленням лічильників на об’єктах газопостачання, - ТОВ “УКРАВТОНОМГАЗ” або до організації, яка постачає вам газ. Спеціаліст служби пояснить, за якою адресою ведуть прийом заяв, якщо ви використовуєте природний газ.Потім навідайтесь до газової служби особисто, напишіть заяву. На місті потрібно буде надати документ, що є свідченням права власності, паспорт. Якщо в квартирі декілька власників (у частках), то заяву може скласти будь-хто з них.Одразу подумайте, де ви будете встановлювати лічильник. Майте на увазі – прилад не повинен бути розташований ближче за 80 см до газового приладдя (це плита, колонка). Відстань від підлоги має складати від 120 см. Інших обмежень немає, місце обирайте на свій розсуд.Можете запросити фахівця та отримати консультацію від нього на місці. Зазвичай майстер сам дає рекомендації з приводу вибору місця установки. Господар житла може обирати варіант на свій розсуд, головне не порушувати рекомендовані параметри. Від довжини газових труб залежатиме вартість робіт. Чим вона більша, тим дорожчі будуть матеріали, послуги з монтажу.Місце розташування лічильника визначають згідно з проектом, але з урахуванням параметрів та особливостей конструкції газопроводу у будинку. Якщо річ не про квартиру у багатоповерховому домі, а про приватний будинок, встановлювати лічильники можна у тому числі на вулиці.Фахівець дає поради щодо вибору місця монтажу, остаточне рішення приймаєте ви самі. Частіше за все лічильники встановлюють на кухні. Але потрібно враховувати той факт, що обладнання для приватного будинку досить габаритне. Тож великий лічильник буде займати на кухні чимало місця, що не завжди зручно.Лічильники можуть бути з термокоректором або без нього. Прилади з коректором мають спеціальне маркування. Перед довгим позначенням є літера Т. Встановлювати на вулиці лічильник без термокоректора можна, але постачальник газу у такому випадку буде застосовувати температурні коефіцієнти під час розрахунків за спожиті ресурси. Також вуличний монтаж потребує використання спеціальної коробки для захисту лічильника від можливих негативних впливів середовища.В приміщенні для лічильника має бути якісний антивібраційний та антикорозійний захист. Не забувайте: ви будете регулярно знімати показники, тож до приладу має бути нормальний доступ.У зазначений час після вирішення всіх питань вам потрібно буде прийти до газової служби, оплатити вартість проекту, виконаних робіт. З майстром оберіть час, коли до вас прибуде бригада для монтажу лічильника. Всі роботи виконуватимуть представники служби газу.Ви можете придбати лічильники самостійно, якщо знайдете варіанти дешевші, ніж у державній установі. Але попередньо потрібно буде поцікавитись у майстра, який саме тип лічильника та з якими параметрами потрібно буде придбати. Обрати лічильник можна на сайті компанії “УКРАВТОНОМГАЗ”Згідно з чинним законодавством – так. Хоча мешканці багатоквартирних будинків можуть платити за нормативами – у такому випадку обладнання у квартирі не буде. Наразі закон забороняє припиняти поставки газу до будинку, якщо його співвласники відмовились від загального лічильника. Інше питання – у тому, хто повинен оплачувати роботи.Власнику самому вигідно встановити прилад для розрахунків спожитого газу. Ціни на лічильники та монтаж зараз доступні.Установку лічильників газу виконують підприємства газорозподілу – з тих коштів, що закладають до сплачених споживачем тарифів. Подивитись графіки встановлення лічильників за рахунок служб облгазу ви можете в компанії, що обслуговує ваш регіон. Але кошти на ті будинки, що вже забезпечені обліком, не виділяють. Власники будуть сплачувати за роботи самі.Також встановлювати лічильники можуть інші підприємства, у яких оформлені певні дозволи та ліцензії. Споживач звертається до установи за заявою та отримує послугу.Існує три категорії газових лічильників:Всередині є камера, заповнена газом. Прилади надійні, безпечні, довговічні. Вони представлені від різних виробників, ціни – вище середнього, але рекомендуємо проаналізувати пропозицію.Потік газових мас обертається ротором. Фахівці вважають такі прилади не дуже надійними. Підшипники можуть зламатись через рік використання – доведеться виконувати ремонт чи заміну. Головна перевага роторного обладнання – низька вартість.Вони коштують дешевше за мембранні. Принцип роботи полягає в тому, що ультразвук підсвічує потік. Точний та недешевий варіант. Модель використовують переважно у промисловій галузі.Звичайний мембранний побутовий лічильник коштує приблизно 1600 гривень. Роботи з монтажу обійдуться від 2400 гривень при зверненні у приватні компанії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію