вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ковідному шпиталі в Боголюбах пацієнт покінчив життя самогубством

У ковідному шпиталі в Боголюбах пацієнт покінчив життя самогубством
В ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні, що в селі Тарасове (відомої більше, як госпіталь в Боголюбах), 21 листопада чоловік вистрибнув з вікна 4-го поверху і загинув.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Попередньо відомо, що чоловік поважного віку. Трагічна подія трапилася пізно увечері. Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вистрибнув з вікна, Богоюби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аграрії Волині зібрали цього року більший урожай
Сьогодні, 01:16
22 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У ковідному шпиталі в Боголюбах пацієнт покінчив життя самогубством
21 листопад, 22:54
На Волині завершують ремонт однієї з найзруйнованіших ділянок міжнародної траси.ФОТО
21 листопад, 22:09
Революція Гідності – на світлинах: у Луцьку згадували події Майдану.ФОТО
21 листопад, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали продукти, що прискорюють одужання від коронавірусу
Сьогодні, 07:22
 0
Лучан запрошують долучитися до благодійної акції на підтримку малозабезпечених сімей
Сьогодні, 05:23
 0
Українських водіїв попередили про конфіскації автомобілів на дорогах
Сьогодні, 03:30
 0
Аграрії Волині зібрали цього року більший урожай
Сьогодні, 01:16
 0
22 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8