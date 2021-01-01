У ковідному шпиталі в Боголюбах пацієнт покінчив життя самогубством





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Попередньо відомо, що чоловік поважного віку. Трагічна подія трапилася пізно увечері. Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні, що в селі Тарасове (відомої більше, як госпіталь в Боголюбах), 21 листопада чоловік вистрибнув з вікна 4-го поверху і загинув.Про цестало відомо з власних джерел.Попередньо відомо, що чоловік поважного віку. Трагічна подія трапилася пізно увечері. Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію