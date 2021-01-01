У ковідному шпиталі в Боголюбах пацієнт покінчив життя самогубством
21 листопад, 22:54
В ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні, що в селі Тарасове (відомої більше, як госпіталь в Боголюбах), 21 листопада чоловік вистрибнув з вікна 4-го поверху і загинув.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Попередньо відомо, що чоловік поважного віку. Трагічна подія трапилася пізно увечері. Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Попередньо відомо, що чоловік поважного віку. Трагічна подія трапилася пізно увечері. Деталі – згодом.
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