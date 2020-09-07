Смертельна ДТП в Струмівці: шукають свідків трагедії, у якій загинув молодий хлопець. ФОТО





Про це написала Тетяна Мороз у Фейсбук.



Жінка просить водіїв, які мають відеореєстратори, або очевидців, які бачили цю трагедію, допогти відновити справедливість. У загиблого не було батьків, хлопець сирота.



"Але в нього є рідні ,друзі які його любили і поважали!!!І це страшна біда ,такої долі не дай Боже нікому!!! Прошу,не будьте байдужі нашого горя!!!Допоможіть найти свідків!!!!!Будемо вдячні якщо поширюватимете цей допис,щоб бачило як можна більше людей!Ми віримо що свідки нйдуться", - пише Тетяна Мороз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 листопада ввечері на автодорозі селі Струмівка Луцького району в ДТП загинув Дмитро Луцкевич . Близькі хлопця звертається до усіх небайдужих, хто був очевидцем цієї трагедії.Про це написалау Фейсбук.Жінка просить водіїв, які мають відеореєстратори, або очевидців, які бачили цю трагедію, допогти відновити справедливість. У загиблого не було батьків, хлопець сирота."Але в нього є рідні ,друзі які його любили і поважали!!!І це страшна біда ,такої долі не дай Боже нікому!!! Прошу,не будьте байдужі нашого горя!!!Допоможіть найти свідків!!!!!Будемо вдячні якщо поширюватимете цей допис,щоб бачило як можна більше людей!Ми віримо що свідки нйдуться", - пише Тетяна Мороз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію