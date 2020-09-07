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Смертельна ДТП в Струмівці: шукають свідків трагедії, у якій загинув молодий хлопець. ФОТО

Смертельна ДТП в Струмівці: шукають свідків трагедії, у якій загинув молодий хлопець. ФОТО
18 листопада ввечері на автодорозі селі Струмівка Луцького району в ДТП загинув Дмитро Луцкевич. Близькі хлопця звертається до усіх небайдужих, хто був очевидцем цієї трагедії.

Про це написала Тетяна Мороз у Фейсбук.

Жінка просить водіїв, які мають відеореєстратори, або очевидців, які бачили цю трагедію, допогти відновити справедливість. У загиблого не було батьків, хлопець сирота.

"Але в нього є рідні ,друзі які його любили і поважали!!!І це страшна біда ,такої долі не дай Боже нікому!!! Прошу,не будьте байдужі нашого горя!!!Допоможіть найти свідків!!!!!Будемо вдячні якщо поширюватимете цей допис,щоб бачило як можна більше людей!Ми віримо що свідки нйдуться", - пише Тетяна Мороз.
Смертельна ДТП в Струмівці: шукають свідків трагедії, у якій загинув молодий хлопець. ФОТО
Смертельна ДТП в Струмівці: шукають свідків трагедії, у якій загинув молодий хлопець. ФОТО
Смертельна ДТП в Струмівці: шукають свідків трагедії, у якій загинув молодий хлопець. ФОТО

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Теги: ДТП, Струмівка, аварія, смерть
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