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В один день померли обоє батьків нардепа Вячеслава Рубльова

В один день померли обоє батьків нардепа Вячеслава Рубльова
У народного депутата України Вячеслава Рубльова померли обоє батьків.

Про це повідомили у Луцькій районній раді та Волинській обласній раді.

У один день померли тато політика Володимир Максимович та мама Лілія Миколаївна.

Відомо, що причиною смерті стали наслідки коронавірусної хвороби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття Вячеславу Рубльову та усій родині з приводу важкої втрати. Царство небесне!

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Теги: Вячаслав Рубльов, батьки, смерть
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Коментарі 3
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Щирі співчуття.
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Царство небесне! Хороші були люди,які виховали добропорядних синів! Мої співчуття!
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Співчуваю втраті!
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