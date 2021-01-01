В один день померли обоє батьків нардепа Вячеслава Рубльова
Сьогодні, 11:02
У народного депутата України Вячеслава Рубльова померли обоє батьків.
Про це повідомили у Луцькій районній раді та Волинській обласній раді.
У один день померли тато політика Володимир Максимович та мама Лілія Миколаївна.
Відомо, що причиною смерті стали наслідки коронавірусної хвороби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття Вячеславу Рубльову та усій родині з приводу важкої втрати. Царство небесне!
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Про це повідомили у Луцькій районній раді та Волинській обласній раді.
У один день померли тато політика Володимир Максимович та мама Лілія Миколаївна.
Відомо, що причиною смерті стали наслідки коронавірусної хвороби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття Вячеславу Рубльову та усій родині з приводу важкої втрати. Царство небесне!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Щирі співчуття.
Царство небесне! Хороші були люди,які виховали добропорядних синів! Мої співчуття!
Співчуваю втраті!
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