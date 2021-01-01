В один день померли обоє батьків нардепа Вячеслава Рубльова

Вячеслава Рубльова померли обоє батьків.



Про це повідомили у Луцькій районній раді та Волинській обласній раді.



У один день померли тато політика Володимир Максимович та мама Лілія Миколаївна.



Відомо, що причиною смерті стали наслідки коронавірусної хвороби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття Вячеславу Рубльову та усій родині з приводу важкої втрати. Царство небесне!

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