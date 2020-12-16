Президент Володимир Зеленський їде на Волинь
Сьогодні, 09:20
Завтра, 30 листопада, із робочим візитом на Волинь приїде президент України Володимир Зеленський.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Наразі відомо, що однією з локацій візиту буде прикордонне село Дольськ, де розташований пункт контролю Дольськ—Мохро на кордоні із Білоруссю.
У пресслужбі Волинської ОДА інформацію про візит Зеленського поки не підтвердили, але і не спростували.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Наразі відомо, що однією з локацій візиту буде прикордонне село Дольськ, де розташований пункт контролю Дольськ—Мохро на кордоні із Білоруссю.
У пресслужбі Волинської ОДА інформацію про візит Зеленського поки не підтвердили, але і не спростували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
ну и пусть себе едет.....
Нарешті!!!
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