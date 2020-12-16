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Президент Володимир Зеленський їде на Волинь

Президент Володимир Зеленський їде на Волинь
Завтра, 30 листопада, із робочим візитом на Волинь приїде президент України Володимир Зеленський.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.

Наразі відомо, що однією з локацій візиту буде прикордонне село Дольськ, де розташований пункт контролю Дольськ—Мохро на кордоні із Білоруссю.

У пресслужбі Волинської ОДА інформацію про візит Зеленського поки не підтвердили, але і не спростували.


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Теги: Володимир Зеленський, президент
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Коментарі 2
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ну и пусть себе едет.....
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Нарешті!!!
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