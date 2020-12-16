Президент Володимир Зеленський їде на Волинь

Володимир Зеленський.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.



Наразі відомо, що однією з локацій візиту буде прикордонне село Дольськ, де розташований пункт контролю Дольськ—Мохро на кордоні із Білоруссю.



У пресслужбі Волинської ОДА інформацію про візит Зеленського поки не підтвердили, але і не спростували.





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