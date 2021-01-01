У понад 80 працівників їдалень у навчальних закладах Волині виявили золотистий стафілокок

На Волині продовжують здійснювати візити для раптового обстеження працівників харчоблоків закладів освіти на золотистий стафілокок.Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».За результатами лабораторних досліджень станом на 26 листопада в області дослідили зразки у 946 працівників 308 закладів освіти, золотистий стафілокок виявили в 8,6% випадків.Зокрема, при обстеження 431 працівника в 149 закладах дошкільної освіти в 40 (9,2%) виявили золотистий стафілокок, в 143 школах обстежили 435 осіб персоналу харчоблоків, в 35 випадках (8%) виявили стафілокок. При обстеженні 52 осіб персоналу інтернатних закладів у 6 (11,5%) осіб результат був позитивний .Золотистий стафілокок зареєстрували в працівників навчально-виховних закладів у всіх районах області:- у Володимир-Волинському районі – в 7,5% обстежених працівників;- у Ковельському районі – в 7,5% працівників;- у Камінь-Каширському районі – в 11.5% працівників;- Луцькому районі – в 11.5% працівників.Про результати досліджень повідомили Міністерству охорони здоров’я України, Держпродспоживслужбі. Направили відповідні листи структурним підрозділам освіти та охорони здоров’я на місцях, вони мають вжити відповідних заходів реагування в рамках закону, в тому числі — відсторонення носіїв від роботи на час лікування та до цілковитого одужання та повторного обстеження.Частина біологічних матеріалів — на стадії опрацювання. Наразі раптові перевірки тривають.Як відомо, не менше ста серйозних людських хвороб безпосередньо пов’язані із золотистим стафілококом.Мікроб надзвичайно стійкий в зовнішньому середовищі. Багато бактерій мають таку стійкість, але при несприятливих чинниках вони гинуть, залишаючи спори. При цьому, золотистий стафілокок живе під прямими сонячними променями 12 годин, витримує температуру 150 градусів більше 10 хвилин, не гине в етиловому спирті, виживає в розчині натрію хлориду і перекис водню йому не страшний.Інкубаційний період процесу залежно від знаходження осередку інфекції може тривати декілька годин або декілька днів.