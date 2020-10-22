Зеленський не приїде на Волинь

Президент Українискасував попередньо запланований візит у Волинську область.Про цеповідомили джерела у силових структурах.Відомо, що до вчорашнього дня підготовка до візиту президента на рівні правоохоронних і силових структур тривала, але ближче до вечора 29 листопада стало відомо, що візит не відбудеться.Нагадаємо, учора, 29 листопада, у ЗМІ проінформували про ймовірний. Зокрема однією з локацій його поїздки мало бути прикордонне село Дольськ, де розташований пункт контролю Дольськ—Мохро на кордоні із Білоруссю.