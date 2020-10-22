Зеленський не приїде на Волинь
Сьогодні, 09:48
Президент України Володимир Зеленський скасував попередньо запланований візит у Волинську область.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у силових структурах.
Відомо, що до вчорашнього дня підготовка до візиту президента на рівні правоохоронних і силових структур тривала, але ближче до вечора 29 листопада стало відомо, що візит не відбудеться.
Нагадаємо, учора, 29 листопада, у ЗМІ проінформували про ймовірний візит Зеленського на Волинь. Зокрема однією з локацій його поїздки мало бути прикордонне село Дольськ, де розташований пункт контролю Дольськ—Мохро на кордоні із Білоруссю.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у силових структурах.
Відомо, що до вчорашнього дня підготовка до візиту президента на рівні правоохоронних і силових структур тривала, але ближче до вечора 29 листопада стало відомо, що візит не відбудеться.
Нагадаємо, учора, 29 листопада, у ЗМІ проінформували про ймовірний візит Зеленського на Волинь. Зокрема однією з локацій його поїздки мало бути прикордонне село Дольськ, де розташований пункт контролю Дольськ—Мохро на кордоні із Білоруссю.
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Коментарі 1
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Вельмиповажний пане Президенте, Волинь і волиняни завжди Вас чекатимуть до себе!!!
Низький уклін Вам!