вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський не приїде на Волинь

Зеленський не приїде на Волинь
Президент України Володимир Зеленський скасував попередньо запланований візит у Волинську область.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили джерела у силових структурах.

Відомо, що до вчорашнього дня підготовка до візиту президента на рівні правоохоронних і силових структур тривала, але ближче до вечора 29 листопада стало відомо, що візит не відбудеться.

Нагадаємо, учора, 29 листопада, у ЗМІ проінформували про ймовірний візит Зеленського на Волинь. Зокрема однією з локацій його поїздки мало бути прикордонне село Дольськ, де розташований пункт контролю Дольськ—Мохро на кордоні із Білоруссю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Зеленський, Волинь, візит
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Шкодуємо! Дуже-дуже!!
Вельмиповажний пане Президенте, Волинь і волиняни завжди Вас чекатимуть до себе!!!
Низький уклін Вам!
Відповісти
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рятувальники витягнули рейсовий автобус з ями. ФОТО
Сьогодні, 10:15
«Комунальне майно не може простоювати, а тим більше руйнуватися», – депутат Луцької райради Євгеній Мікоян
Сьогодні, 10:00
Зеленський не приїде на Волинь
Сьогодні, 09:48
На Волині за добу — 13 смертей від COVID-19, 516 нових підтверджених випадків
Сьогодні, 09:37
Курс валют у Луцьку на 30 листопада
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
Зеленський прилетів на Волинь Зеленський прилетів на Волинь
22 жовтень, 2020, 10:30
«Технічно не готові», – Зеленський на Волині про перехід українських шкіл на дистанційне навчання «Технічно не готові», – Зеленський на Волині про перехід українських шкіл на дистанційне навчання
09 липень, 2020, 15:00
Шмигаль похвалив Волинь через опалювальний сезон Шмигаль похвалив Волинь через опалювальний сезон
29 жовтень, 18:00
Офіційно відомо про візит Шмигаля на Волинь. ПРОГРАМА Офіційно відомо про візит Шмигаля на Волинь. ПРОГРАМА
28 жовтень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розшукує 25-річного волинянина за скоєння крадіжки. ФОТО
Сьогодні, 10:40
 0
У Луцьку відкривають центр вакцинації дітей від коронавірусу
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині рятувальники витягнули рейсовий автобус з ями. ФОТО
Сьогодні, 10:15
 0
«Комунальне майно не може простоювати, а тим більше руйнуватися», – депутат Луцької райради Євгеній Мікоян
Сьогодні, 10:00
 0
Зеленський не приїде на Волинь
Сьогодні, 09:48
 0
Медіа
відео
1/8